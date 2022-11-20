مخطط تدمير الأمة العربية

الاخيرة

مَرَّ تخطيط تدمير الأمة العربية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بعدة مراحل وحقب كانت المرحلة الأولى هي الانقلابات العسكرية المشبوهة ومنها ثلاثة قامت في سوريا. وكان قادتها (الزعيم، حناوي، الشيشكلي) عملاء مباشرين للأنظمة الكبرى المتصارعة على الثروات والنفوذ بمنطقة الشرق الأوسط، ثم تلاها الانقلاب المصري عام 52 لتبدأ مرحلة جديدة من التخريب والتدمير هذه المرة تحت رفع الشعارات المدغدغة المخادعة كالدعوة للوحدة العربية ولتحرير فلسطين والعمل بالاتجاه المعاكس أي التسبب بانفصال السودان وسوريا وغزة عن مصر ومعاداة كل الدول العربية والبذاءة والشتم في الخطابات الرسمية وقمع الشعب المصري وإرعابه وتسليم الأراض المصرية لأعدائها بدعاوى الانتصار (56، 67) بعد حروب كارثية وهزائم خرافية ومعها كمٌّ من التضليل الإعلامي وتحويل الهزائم إلى انتصارات مع رفع شعارات تصدير الثورة وطبخ الانقلابات العسكرية التي أوصلت الطغاة المتآمرين للحكم في الدول العربية...

هذا ما تم ولا يهم إن كان ناصر عميلا أصيلاً أو ساذجاً حاقداً مُغَرَّراً به..

لا فرق في النهاية فالنتيجة واحدة..

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المرحلة الثانية هي السنوات الممتدة من (68-70) وقد قامت بها الانقلابات والمتغيرات الكبرى في العراق والسودان وليبيا ومصر وسوريا وكان يفترض أن تمتد الحقبة لعامي 71و72 عندما طُبخ انقلابان فاشلان بالمغرب نجا منهما بأعجوبة الملك الحسن الثاني رحمه الله (انقلابا قصر الصخيرات وإسقاط الطائرة الملكية) ولاحقا امتدت تلك الإنقلابات والاغتيالات إلى اليمن فاغتيل الرئيسان الحمدي والغشمي وأوصل الشاويش علي عبدالله صالح وضم اليمن الجنوبي لحكمه، وأوصل العميل عمر البشير للحكم بالسودان ليعمل على انفصال جنوبه وهو ما تمَّ دون بواكٍ عليه…

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قامت تلك الأنظمة الإنقلابية العميلة بعمل كل شيء لضرب مكونات شعوبها بعضها البعض وإشعال الحروب الخارجية والأهلية وغزو البلدان الأخرى وانفصال أجزاء منها وتبديد وسرقة ثروات شعوبها وتدجين الشعوب عبر القسوة والقمع والقتل والمقابر الجماعية، كما رفعت شعارات براقة كانت تعمل عكسها تماما وخلقت المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية والعنصرية وابتلعت حتى الأحزاب التي تدعي الانتماء لها عبر اغتيال وسجن قياداتها...

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آخر محطة:

إذا تركنا شعارات تلك الأنظمة الانقلابية المدغدغة ونظرنا فقط للأعمال التي هي أهم من الأقوال فسنرى العَجَبَ العُجاب وما يثبت أنها ما وصلت إلا لتدمير بلدانها وبث الفرقة بين شعوبها والتفريط في أرضها وتبديد ثرواتها...

فتلك الأنظمة تدعي القومية وتقتل وتسجن القوميين، والحال كذلك مع الإسلاميين واليساريين والشيوعيين وجميع الانتماءات المختلفة للشعوب وهو ما أثبت أنها تعادي جميع المكونات والأعراق والطوائف والتوجهات السياسية والاجتماعية والدينية في بلدانها، لذا فقطعاً هي تمثل جهة واحدة تعادي جميع هؤلاء أي تمثل الجهات المعادية للأمة العربية، وهي التي أوصلت جميع القادة الإباديين والمخربين والقتلة والمدمرين للقيادة وحمتهم وأبقتهم حتى سلّموا راية التدمير والقتل والتخريب لمشعلي الثورات العربية من عملاء نفس الجهات حتى لو ادّعوا العداء الكاذب والموت الغامض للقيادات....

بالخلاصة... التآمر على الأمة العربية ابتدأ بقيادات انقلابات عسكرية مزروعة مدغدغة وانتهت بقيادات لثورات عربية متآمرة…. ويا قلبي ... احزن

