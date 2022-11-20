من سيشعل فتيل الإيقاف مرة أخرى؟

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هل نحن مقبلون على أزمة رياضية جديدة؟ سؤال يتم تداوله هذه الايام خصوصا لهيئة الرياضة التي لا تريد ان تطبق ما أقرته بالسابق عندما تم إيقاف الرياضة بسبب التدخل الحكومي؟ فما حدث في النادي العربي من تعديل لنظامه الأساسي وما احتواه من قرارات إصلاحية نتمنى أن تأخذ به جميع الاندية الرياضية خصوصا فيما يخص نظام التسجيل وتجديد العضوية الإلكتروني وتغيره لعدد أعضاء مجلس الإدارة... إلخ. فقد اقيمت وتمت الجمعية العمومية باعتماد هيئة الرياضة لاسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور وتم اقرار التعديل والذي يلزم هيئة الرياضة باعتماده ونشره بالجريدة الرسمية (الظاهر هناك ضغوط خارجية على هيئة الرياضة من...؟) . وحسب علمي بأن مجلس ادارة النادي خاطب وقابل الوزير ومدير الهيئة لهذا الغرض الا أن تنفيذ الهيئة لمواد القانون 87 \ 2017 لم يطبق إلى يومنا هذا... الأمر الذي ألزم النادي العربي بالبدء بأخذ القنوات القانونية (الرياضية) لاعتماد هذه التعديلات مخاطبا اللجنة الاولمبية التي تشرف على استقلالية الهيئات الرياضية الأهلية.... ومن ثم مخاطبة.... ؟ ولا أعلم كيف ستتعامل هيئة الرياضة مع هذا الوضع ان طبقت بعض الأندية نفس ما قام به النادي العربي من تعديلات مماثلة؟ فاتمنى أن نسمع اجابة واضحة من المسؤولين والقانونيين في هيئة الرياضة سبب عدم قبول نشر هذه التعديلات... حيث ان الأندية بالقريب العاجل ستفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لإقامة الانتخابات في شهر ديسمبر 2022 القادم... وهنا ارجع لعنوان المقالة... من سيكون السبب في اشعال فتيل الإيقاف الرياضي للمرة الرابعة؟ فمن يرجع لمواد قانون الرياضة الذي اعتمدته الحكومة وقت ايقاف النشاط الرياضي سيجد اجابة واضحة لهذه التعديلات ومدى مطابقتها للقانون والنظام الاساسي الجديد...! فأرجو من الحكومة ان تنتبه لهذا الأمر ولا تلقي اللوم على النادي بسبب غير واضح وغير قانوني... والا فالأفضل «تأجيل الانتخابات إلى وقت آخر أفضل من تأجيلها أو إيقافها بشكوى وقرار من خارج الكويت»... تفهم ما تفهم مو مشكلتي .... والله من وراء القصد.

