الجهراء لتخطي الشباب في «السلة»

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يسعى الجهراء إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي الشباب في 05:15 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة تليها مباشرةً مواجهة القرين مع النصر على الصالة ذاتها.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات في نصف النهائي. في المواجهة الاولى، التي تجمع الجهراء برصيد 5 نقاط مع الشباب برصيد 3 نقاط، يبدو الاول مرشحاً للظفر بنقطتي الفوز نظراً الى الفارق الفني بين الفريقين، إلا ان الشباب سيحاول مجاراة منافسه لعمل مفاجأة وتجديد آماله في التأهل للدور الثاني . ويملك الجهراء كوكبة من النجوم المميزين سواء على الجانب المحلي أو المحترفين امثال حسين الخباز والنيجيري الونو تمكنه من حسم اللقاء لمصلحته فيما سيعتمد الشباب على ابرز لاعبيه ابراهيم الشمري والاميركي كاران من اجل مجاراة منافسه.

وفي المواجهة الثانية التي تجمع القرين برصيد نقطتين مع النصر 3 نقاط ستكون المنافسة محتدمة بين الطرفين للفوز في المباراة حيث يسعى القرين لتحقيق فوزه الاول في البطولة والاقتراب من فرق المقدمة فيما يحاول النصر تحقيق الفوز للبقاء ضمن دائرة المنافسة حول التأهل للدور الثاني .

ويعتمد القرين بقيادة مدربه الصربي دراغان على جهود الواعد عادل السعيد والصربي ميتروفيتش وثلاثيات صقر عبدالرضا ومتابعة الاميركي باتمن أسفل السلة فيما يعول المدرب الوطني لسلة النصر انور الدويلة على جهود لاعبيه الاميركي كرافورغ ومحمد المكيمي.

