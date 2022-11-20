مصر تواصل التفوق على بلجيكا

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حافظ المنتخب المصري الأول لكرة القدم على تفوقه التاريخي على نظيره البلجيكي بعدما هزمه 2-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما على ستاد جابر الدولي.

وتعتبر هذه المباراة هي المحطة الاخيرة لاستعدادات بلجيكا اذ تقيم معسكرا تدريبيا في البلاد قبل الذهاب الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تنطلق اليوم. وتقدم المنتخب المصري في الشوط الاول عن طريق اللاعب مصطفى محمد بعد استغلاله خطأ دفاعي ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك المرمى البلجيكي في الدقيقة 33 لينتهي الشوط بتقدم مصر بهدف وحيد.وبدأت مصر الشوط الثاني بقوة بعدما سجلت الهدف الثاني سريعا عبر لاعبها محمود حسن (تريزيغيه) اثر انفراده بالحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 46 فيما قلصت بلجيكا الفارق عن طريق اللاعب اوبيندا في الدقيقة 76 اذ لم يسعف هذا الهدف بلجيكا للعودة الى المباراة لتنتهي بفوز مصر بهدفين لهدف. ويعتبر هذا الفوز هو الرابع لأبناء النيل على منتخب الشياطين الحمر من أصل 5 مواجهات لعباها وديا وكانت البداية عام 1920 على الأراضي البلجيكية وفازت مصر 4-2 فيما كانت المواجهة الثانية عام 1999 وفاز رجال المدرب الراحل محمود الجوهري آنذاك بهدف دون رد أحرزه حازم إمام.

وفي عام 2005 لعب المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي بقيادة المدير الفني حسن شحاتة وحقق الفراعنة الفوز بأربعة أهداف دون رد في القاهرة.

المباراة الودية الرابعة أقيمت في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2018 وأقيم هذا اللقاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل وانتهى ذلك اللقاء بفوز بلجيكا بثلاثية نظيفة ليسجل المنتخب البلجيكي بذلك أول انتصار له في تاريخه أمام منتخب مصر.

وجاءت المباراة التي جمعتهما بالكويت لتسجل الفوز الرابع للفراعنة ومواصلة التفوق تاريخيا على بلجيكا.

وخاض منتخب مصر تلك الودية استعدادا إلى المشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية حيث يخوض مباراتين أمام مالاوي يومي 20 و27 مارس المقبل.

في المقابل يستعد منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم حيث يتواجد في المجموعة السادسة رفقة كندا والمغرب وكرواتيا.

