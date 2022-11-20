مكافأة خاصة للاعبي «الفراعنة»

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أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام صرف مكافأة خاصة للاعبي المنتخب بقيادة روى فيتوريا بعد الفوز على بلجيكا.

وقال علام في كلمته للاعبين عقب المباراة «الجميع قدم أداء مشرفا واستحققتم الفوز أمام منتخب كبير مثل بلجيكا، المصنف الثاني عالميا وفق ترتيب الفيفا».

من جانبه قال حازم إمام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري «لعبنا مباراة صعبة وخضنا اختبارا حقيقيا أمام منتخب بلجيكا وروي فيتوريا لم يتردد عندما عرضنا عليه لعب المباراة وهي مواجهة مهمة لمعرفة أين نقف بالتحديد، لكنها تبقى مباراة ودية في النهاية».

وتابع «الأمور كانت رائعة بداية من المعسكر حيث يعمل فيتوريا بشكل جيد مع اللاعبين والجماهير كانت رائعة وشعرنا خلال اللقاء أننا نلعب في مصر».

وأضاف «أتمنى أن نلعب مباريات أخرى أمام منتخبات قوية من نفس هذا المستوى وهو احتكاك مهم للاعبين لمعرفة ما يحتاجونه للتطور وعلينا التركيز على الأجندة الدولية للمنتخب وأن نستغلها لخوض مباريات قوية أو مع فرق إفريقية لأن فيتوريا يسعى لتحسين تصنيف المنتخب ونفس الأمر بالنسبة لاتحاد الكرة».

وواصل «فيتوريا دائما ما يخبرني أنه متفائل إلى حد بعيد وكرر نفس حديثه قبل مباراة بلجيكا وهو مقتنع أننا نمتلك لاعبين مميزين على عكس ما يقوله البعض بخصوص عدم وجود لاعبين جيدين في الوقت الحالي، الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر، ويتابع اللاعبين باستمرار، سواء المتواجدين حاليا أو غيرهم، وهناك لاعبين شاركوا لأول مرة، والرجل يسعى لتطوير أداء الفريق القومي».

وأردف: «أهم إيجابيات مباراة بلجيكا هي اللعب أمام منتخب كبير، صحيح أننا لم نتأهل لكأس العالم، لكننا لعبنا أمام منتخب قوي والمباراة كانت اختبارا قويا لفيتوريا من أجل التعرف على أفكاره، وطريقة لعب المنتخب تحت قيادته».

