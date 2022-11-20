اختتام منافسات بطولة جامعة الكويت الأولى للميني قول

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اختتمت بطولة جامعة الكويت الأولى للميني قول منافساتها بتتويج فريق علي مخصيد بلقب مسابقة الشباب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق يعقوب اليوحة 2 – 0، فيما نال فريق فاطمة حيات لقب مسابقة الفتيات بعد تفوقه في النهائي على فريق حنان الناصر 1 - 0.

وأقيم الحفل الختامي على صالة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحضور جمهور كبير يتقدمه راعي الحفل عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور سامي الدريعي وعدد من مسؤولي جامعة الكويت و«التطبيقي»، وشهد الحفل الختامي إقامة مباراتين استعراضيتين فاز في الأولى نادي الطموح الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية على فريق مدرسة الأمل التابع لإدارة التربية الخاصة 2 – 0، فيما تغلب في المباراة الثانية فريق الجالية الأفريقية على فريق الجالية التايلندية 3 - 1.

وفي كلمة له خلال الحفل عبر الدكتور الدريعي عن بالغ سعادته بالتواجد مع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الجامعي، مشيداً بالمستوى التنظيمي وبالنجاح الرائع الذي تحقق في هذه البطولة.وشكر الدريعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استضافة البطولة، كما شكر اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الرياضية الجميلة والتي شهدت أجواء رياضية تنافسية وودية.

بدوره، ألقى حسن الخواجة رئيس اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير «ميني قول» كلمة في الحفل الختامي عبر خلالها عن بالغ الفخر والاعتزاز بالعمل والتعاون المثمر مع جامعة الكويت والذي توج بتنظيم النسخة الأولى من البطولة، وقال: «إنها المرة الأولى التي يمارس فيها منتسبو الجامعة رياضة ميني قول، وسط أجواء تنافسية أخوية وودية، كما أنها المناسبة الأولى التي تمارس فيها فتيات الكويت هذه اللعبة، إذ حرصنا في لجنة ميني قول وبالتنسيق مع جامعة الكويت على إشراك العنصر النسائي في هذه البطولة، لإدراكنا بأهمية دور المرأة في المجتمع الرياضي، كما أولينا الجانب الإنساني أهمية قصوى في هذه البطولة من خلال دعوة نادي الطموح ومدرسة الأمل للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الجامعي».

وتقدم الخواجة بجزيل الشكر والعرفان من جامعة الكويت على حسن تعاونها مع لجنة «ميني قول» وعلى حرصها على توفير جميع مقومات النجاح لهذه البطولة، كما تقدم بالشكر للدكتور الدريعي، ولمدير إدارة الأنشطة الرياضية أ. جابر دشتي ورئيس قسم العمل التطوعي والجوالة د. طارق دشتي ولـ «هيئة التطبيقي» واللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة القدم ونادي الطموح ومدرسة الأمل وجميع الجهات الداعمة والراعية لهذه التظاهرة الرياضية.

