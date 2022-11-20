الأحد 20 نوفمبر 2022 ,26 ربيع الآخرة 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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انتصاران لكاظمة والجهراء في افتتاح دوري «الطائرة»
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