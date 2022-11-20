وزير الدفاع هنأ نظيره العماني بالعيد الوطني للسلطنة

وطن النهار

بعث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان صاحب السمو شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد وذلك بمناسبة الذكرى الـ 52 للعيد الوطني للسلطنة.وقد أشاد الوزير في برقيته بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، معرباً عن تمنياته لسلطنة عمان بدوام التقدم والازدهار، ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته وعلى الشعب العماني بالخير واليمن والبركات.

