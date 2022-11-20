الكويت: التعسف في «الفيتو» نال من مصداقية مجلس الأمن

وطن النهار

أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد ، د. زبيدالله زبيدوف، أن رئيس بلاده إمام علي رحمان سيزور الكويت بداية العام المقبل، مشيراً إلى وجود مشاورات سياسية بين البلدين على مستوى رفيع للاعداد لهذه الزيارة المرتقبة.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة «يوم الرئيس»، قال زبيدوف: إن «ثمة 19 اتفاقية تم توقيعها بين البلدين الشقيقين»، لافتاً إلى أن «اللجنة الطاجيكية - الكويتية المشتركة عقدت أعمالها في العاصمة دوشنبيه، والجلسة المقبلة ستكون في الكويت نهاية 2023»، كما أكد أن وفد الكويت الذي زار بلاده كان برئاسة حمد المشعان.

وأوضح أنه سيتم تدشين أولى الرحلات المباشرة بين الكويت وطاجيكستان في 10 ديسمبر المقبل»، لافتا الى أن «عدد الجالية الطاجيكية يبلغ نحو 60 شخصاً، ويعملون في مجال الخدمات الفندقية وهي عمالة ماهرة ومدربة بشكل كبير».

وعن المناسبة، قال السفير الطاجيكي: إنه بفضل جهود علي رحمان، «نجح شعبنا في استعادة السلام والاستقرار، بعدما واجهت بلادنا حربًا أهلية بعد حصولها على الاستقلال في1991»، مشيراً إلى أنه «مع ذلك ، فإن التوصل إلى سلام حقيقي ووحدة كان مهمة صعبة للغاية وتنطوي على عملية معقدة للغاية» وأكد أنه «حتى اليوم، قامت طاجيكستان على أساس مبادئ الاحترام المتبادل واحترام القانون الدولي، بتأسيس وتطوير علاقات ودية وتعاون مفيد متعدد الأوجه مع أكثر من 180 دولة

ولفت إلى أن «إقرار الدستور واتفاقية السلام واستعادة بنية السلطة وإنشاء الجيش الوطني وقوات الحدود هي من بين الأعمال الجديرة بالتقدير التي قام بها قائد الأمة. أكدت الكويت ان هناك العديد من التحديات الخاصة بمسألة اصلاح مجلس الأمن أبرزها مسألة حق النقض «الفيتو» حيث أسهم التعسف أحيانا في استخدامه خلال السنوات الماضية في النيل من مصداقية المجلس. جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول فهد محمد حجي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة».

وقال حجي: ان «استخدام الفيتو أدى في بعض الحالات إلى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ونعرب هنا عن أسفنا الشديد بأن الغالبية العظمى من حالات استخدامه خاصة خلال العقود الثلاثة الماضية كانت تجاه قضايا تخص المنطقة العربية».

وذكر ان هناك تحديا آخر وملحا هو مسألة كيفية التوصل إلى تحديد التمثيل العادل والمناسب للمجموعات الجغرافية والاقليمية فضلا عن مسألة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن حيث بات من الضروري اضفاء المزيد من الفعالية والشفافية في عمله.

وبين ان أي زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله مع عدم اغفال حق الدول العربية والاسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد حجي تأييد الكويت الكامل للموقف العربي الذي يطالب بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة. واشار الى ان المجموعة العربية تمثل أكثر من 400 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة الـ 12 في المئة من العضوية العامة للأمم المتحدة في حين ان جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدول اعماله تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في مجلس الأمن الموسع بما يضمن نقل وطرح وجهات النظر العربية على المجلس.

وأكد حجي عزم الكويت العمل مع بقية الدول الأعضاء للدفع بعملية اصلاح مجلس الأمن إلى الأمام ليكون هو وأعماله أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية. ورحب بتعيين مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي ومندوب سلوفاكيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايكل ميلنار رئيسين مشاركين لعملية المفاوضات الحكومية الدولية حول مسألة إصلاح مجلس الأمن.

وأعرب حجي عن شكره الجزيل لمندوبة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء آل ثاني ومندوب الدنمارك الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مارتين هيرمان على الجهود المقدرة التي قاما بها في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية خلال الدورة الماضية.

