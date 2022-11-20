السفير الهين: الامتثال للقانون الدولي يعزز الأمن والسلم العالميين

وطن النهار

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين: إن انضمام الكويت إلى «الاعلان السياسي بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناتجة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان» إضافة جديدة إلى جهود الدولة لدعم الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في تصريح للسفير الهين لـ (كونا) لدى عودته إلى جنيف من مشاركته في أعمال انطلاق الإعلان السياسي بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناتجة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في مدينة (دبلن) الأيرلندية يومي الخميس والجمعة.

وأضاف الهين: إن الكويت تثمن الجهود المبذولة من حكومة أيرلندا الصديقة ودعوتها لهذا المؤتمر المهم الذي يحظى باهتمام وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح. وأعرب عن أمله في أن يحقق هذا الإعلان ما نصبو إليه جميعا من أهداف سامية لتعزيز حماية المدنيين وحفظ دماء الأبرياء خلال النزاعات المسلحة.

وقال إن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف دقيقة يمر بها العالم بأسره على جميع الصعد ويعد أخطرها ازدياد وتيرة الصراعات والحروب وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الأبرياء واستهداف المناطق المأهولة بالسكان دون رادع.

