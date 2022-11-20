زبيدوف: الرئيس الطاجيكي يزور البلاد بداية العام المقبل

وطن النهار

أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد ، د. زبيدالله زبيدوف، أن رئيس بلاده إمام علي رحمان سيزور الكويت بداية العام المقبل، مشيراً إلى وجود مشاورات سياسية بين البلدين على مستوى رفيع للاعداد لهذه الزيارة المرتقبة.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة «يوم الرئيس»، قال زبيدوف: إن «ثمة 19 اتفاقية تم توقيعها بين البلدين الشقيقين»، لافتاً إلى أن «اللجنة الطاجيكية - الكويتية المشتركة عقدت أعمالها في العاصمة دوشنبيه، والجلسة المقبلة ستكون في الكويت نهاية 2023»، كما أكد أن وفد الكويت الذي زار بلاده كان برئاسة حمد المشعان.

وأوضح أنه سيتم تدشين أولى الرحلات المباشرة بين الكويت وطاجيكستان في 10 ديسمبر المقبل»، لافتا الى أن «عدد الجالية الطاجيكية يبلغ نحو 60 شخصاً، ويعملون في مجال الخدمات الفندقية وهي عمالة ماهرة ومدربة بشكل كبير».

وعن المناسبة، قال السفير الطاجيكي: إنه بفضل جهود علي رحمان، «نجح شعبنا في استعادة السلام والاستقرار، بعدما واجهت بلادنا حربًا أهلية بعد حصولها على الاستقلال في1991»، مشيراً إلى أنه «مع ذلك ، فإن التوصل إلى سلام حقيقي ووحدة كان مهمة صعبة للغاية وتنطوي على عملية معقدة للغاية» وأكد أنه «حتى اليوم، قامت طاجيكستان على أساس مبادئ الاحترام المتبادل واحترام القانون الدولي، بتأسيس وتطوير علاقات ودية وتعاون مفيد متعدد الأوجه مع أكثر من 180 دولة

ولفت إلى أن «إقرار الدستور واتفاقية السلام واستعادة بنية السلطة وإنشاء الجيش الوطني وقوات الحدود هي من بين الأعمال الجديرة بالتقدير التي قام بها قائد الأمة.

