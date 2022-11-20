ملتقى الخدمات الاستشارية ينطلق 10 يناير ويستمر 3 أيام

وطن النهار

أعلن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية إقامة «الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية» برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل في الفترة من 10 إلى 12 يناير المقبل.

رئيس الاتحاد بدر السلمان قال: إن الملتقى سيقام تحت شعار «استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان»، مضيفا أننا سنعمل على استكمال معالجة التحديات التي تواجه مراحل تطوير النظام الآلي للتراخيص وخطط الدولة لتنفيذ مشروعات البناء بشكل عام والإسكان على نحو خاص. وأضاف: سيناقش المشاركون في الملتقى سبل مواجهة التطورات التي شهدها العالم نتيجة تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية على الخدمات اللوجستية والنقص في مواد ومعدات البناء والأيدى العاملة وارتفاع أسعارها.

وأضاف، أن الملتقى سيشهد مشاركة ناشطة من المؤسسات المعنية بالقطاعين العام والخاص، والجهات الرقابية المعنية كديوان المحاسبة، وإدارة الفتوى والتشريع، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، جهاز المراقبين الماليين، جهاز مراقبة الأداء الحكومية.

وأشار رئيس الاتحاد الى ان باب المشاركة مفتوح لتقديم أرواق عمل في هذه المحاور وعرضها خلال جلسات الملتقى.

