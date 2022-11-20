العالم في «بيت» قطر

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تُرفع الستارة اليوم عن أول بطولة لكأس العالم تقام في دولة عربية وفي الشرق الأوسط بأكمله، بافتتاح مونديال قطر 2022 الذي يجمع الدولة المستضيفة مع الإكوادور على ستاد البيت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخبي السنغال وهولندا.

وبعد 12 عاماً على إعلان استضافتها لهذا الحدث العالمي تستقبل قطر اليوم مئات الآلاف من المشجعين الذين توافدوا من شتى بقاع العالم لحضور أكبر بطولة للساحرة المستديرة.

وفي ملعب استوحي من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ويتسع لستين ألف متفرّج، تُفتتح المنافسات رسمياً اليوم. وملعب «البيت» هو أحد ثمانية ملاعب بُنيت خصيصاً للبطولة باستثناء تجديد ستاد خليفة الرمزي بجانب مجمّع أكاديمية أسباير التي ترعرع في زواياها معظم الوجوه البارزة في المنتخب القطري الحالي.

وتتسع ستة ملاعب لنحو أربعين ألف متفرّج وهي خليفة، 974 ، أحمد بن علي «الريان»، الجنوب، الثمامة والمدينة التعليمية، مقابل ستين ألف متفرج لستاد البيت وأكثر من ثمانين ألفاً لستاد لوسيل الذي يستضيف المباراة النهائية في 18 ديسمبر يوم العيد الوطني لقطر، ويتوقع أن يتابعها مليار متفرّج حول العالم.

وخلافاً للنسخ السابقة من المونديال الذي انطلق عام 1930 في أوروغواي، انتقلت المنافسة من فصل الصيف إلى مشارف الشتاء، بسبب درجات الحرارة الملتهبة في الخليج صيفاً، ما اضطر البطولات الأوروبية الكبرى الى تجميد منافساتها لمدة شهر على الأقل.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو رضاه الكامل عن الكثير من الأشياء التي شاهدها في قطر رافضاً بعض الهجمات التي تتعرض لها الدولة المستضيفة للمونديال. وأوضح إنفانتينو خلال مؤتمر صحافي أنّه مثلما أصبحت سويسرا مثالاً يحتذى بفضل التسامح والعمل الجماعي، فقد تطورت قطر كثيراً في هذا المجال أيضاً.

واشار إنفانتينو إلى وجود الكثير من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية التي تزور دولة قطر، مضيفاً: «الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، ظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا».

وشدّد إنفانتينو: «قطر دولة لها سيادة ولا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات حول حقوق العمال، على أوروبا أن توقف الانتقاد وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين لديها».

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: جزء من صندوق الإرث الخاص بالبطولة سيخصص لتعليم أبناء العمال في الدول النامية، سنوقع مذكرة تفاهم مع الأمين العام لمنظمة العمل الدولية».

وتابع: «دولة قطر ترحب بالجميع بغض النظر عن توجهاتهم، كل شيء جميل والجميع سعيد في دولة قطر».