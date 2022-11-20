تنقيح الـ 79 من الدستور.. مرفوض

الأولى

رفضت 18 من القوى المجتمعية وجمعيات النفع العام تنقيح المادة 79 من الدستور.

وقالت في بيان لها: انطلاقاً من موقفنا الواضح في الدفاع عن الحقوق والحريات الديموقراطية، ومن تمسكنا بالطابع المدني للدولة، فإننا نرفض محاولات القوى المتزمتة التي تستهدف تنقيح المادة 79 من الدستور بإضافة نص يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق مرادها في هدم ما تبقى من الأسس الدستورية المدنية الديموقراطية للدولة وتأسيس قواعد بديلة لدولة دينية متزمتة يتم فيها التضييق أكثر فأكثر على الحريات الشخصية والتدخل الفج في الحياة الخاصة للأفراد والوصاية على حرية الاعتقاد، وتنميط الحياة الاجتماعية بما ينفي التنوع والتعددية وحرية الاختيار، بالإضافة إلى تهميش المرأة وتقييد الثقافة والفنون والآداب، وصولاً إلى تنصيب جهة غير دستورية وغير منتخبة لتقرر مدى توافق القوانين التي يقرها مجلس الأمة والقوانين المعمول بها أو عدم توافقها مع نظرتها الضيقة للشريعة. وأضاف البيان: إننا رغم إدراكنا أن دستور 1962 إنما هو دستور الحد الأدنى، إلا أننا نتمسك به ولا نقبل المساس به إلا نحو مزيد من الحريات، ونعارض بشدة أي محاولة لتغيير الطابع المدني، ولا يمكن أن نقبل باستغلال الدين في السياسة، مع تمسكنا بما قررته المادة الثانية من الدستور في وضعها الحالي.

وتابع البيان: غير هذا فإننا نرى أن الطلب النيابي لتنقيح المادة 79 من الدستور سيشتت الانتباه عن أي توافق وطني على تحقيق انفراج سياسي حقيقي وإصلاح ديموقراطي منشود وتنمية اقتصادية مستحقة وعادلة اجتماعياً، بحيث سينشغل المجتمع في خلافات وصراعات مفتعلة.

ودعت في ختام بيانها الشعب الكويتي وقواه الحية لمجابهة هذا المقترح الخطر، وتنبيه النواب إلى ضرورة السعي لتحقيق انجازات ومكتسبات جدية للشعب وصيانة حقوقه وعدم التضييق عليه أو التعدي على حرياته وحقوقه.

ووقع على البيان كل من: اتحاد الشباب الديموقراطي الكويتي، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الخريجين الكويتية، رابطة الأدباء الكويتية، جمعية أعضاء هيئة التدريس جامعة الكويت، رابطة الاجتماعيين الكويتية، قائمة الراية المملكة المتحدة، قائمة الوسط الديموقراطي جامعة الكويت، جمعية التمريض الكويتية، اللجنة الكويتية للسلم والتضامن، جمعية سوروبتمست لتنمية المجتمع، الرابطة الوطنية للأمن الأسري، الجمعية الكويتية للإخاء الوطني، الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار جمعية ريادة الأعمال التنموية، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي، الجمعية الكويتية للعمل الوطني.