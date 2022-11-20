وزير النفط: فرص مربحة لبيع منتجاتنا

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا أن مشروع الوقود البيئي حقق نقلة نوعية للقطاع النفطي بتحسين جودة ومستوى منتجات «البترول الوطنية» ما أتاح المزيد من الفرص المربحة لبيع المنتجات في الاسواق العالمية.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الملا عقب قيامه بزيارة تفقدية امس السبت لشركة البترول الوطنية الكويتية هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه ضمن التشكيل الحكومي الجديد.

وأكد الملا أهمية الالتزام بتطبيق أفضل البرامج والوسائل العالمية المتبعة في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة، معتبرا أن ذلك يعد أولوية كبرى لارتباطه المباشر بمسؤولية القطاع في المحافظة على سلامة العاملين وتأمين المنشآت النفطية.

وأعرب بهذا الصدد عن تفهمه لطبيعة أعمال القطاع التي تجعله عرضة أكثر من غيره للحوادث والمخاطر المحتملة، مؤكدا أن دور مسؤولي القطاع هو اتخاذ جميع ما يلزم من تدابير وإجراءات للمحافظة على أرواح العاملين.

ودعا إلى الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وإكسابه المزيد من المهارات والقدرات التي تسهم في الارتقاء به وخاصة برامج التدريب والتأهيل الحديثة.

وأشاد بجهود الأجيال المتعاقبة من قيادات الشركة والعاملين بها وبدورهم في زيادة ربحية المنتجات النفطية الكويتية من خلال حرصهم على تطوير كوادرها البشرية وتحديث منشآتها ومرافقها ومواكبة الاشتراطات والمعايير البيئية للأسواق العالمية.