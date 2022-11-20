«الأشجار المعمِّرة» للإزالة من «جنوب القيروان»

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طالب وفد من لجنة شؤون الإسكان والعقار من وزيري الاسكان والبلدية بسرعة ازالة الاشجار المعمرة في منطقة جنوب القيروان من اجل البدء في تخصيص المنطقة للرعاية السكنية.

جاء ذلك بعد قيام الوفد الذي يضم رئيس اللجنة النائب د. حسن جوهر ومقررها النائب د.عبدالعزيز الصقعبي والأعضاء حمد المدلج وحمد العبيد وعبدالله الأنبعي بزيارة الخميس الماضي لمنطقة الأشجار جنوب القيروان.

وذكر بيان صادر عن اللجنة إن الزيارة التي تمت برفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل جاءت بهدف الاطلاع على أرض الواقع على طبيعة منطقة الأشجار التي تعوق تنفيذ المشروع السكني في المنطقة.

وأضاف ان وفد اللجنة انتهى الى التأكيد على قلة عدد الأشجار المعمرة في المنطقة، وتوفر آليات بيئية زراعية مناسبة لنقلها إلى مناطق أخرى.

وأوضح أن وفد اللجنة طلب سرعة حسم هذا الملف لما يمثله من أهمية كبرى لأصحاب الطلبات الإسكانية.