حظر عمالة الدول غير الملتزمة بقوانين الكويت

الأولى

أكدت هيئة القوى العاملة أن البلدان غير الملتزمة بقوانين الكويت وأنظمتها الداخلية ستواجه اجراءات تصل إلى منع استقدام عمالتها.

وشدد مدير عام الهيئة بالتكليف د. مبارك الجافور على أن الكويت تطبق قوانينها وأنظمتها الداخلية وتحترم جميع الاتفاقيات العمالية والدولية التي تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، ويجب أن يكون هناك تعاون في شأن ذلك بين جميع الدول المصدرة لعمالتها إلى سوق عملها.

ولفت إلى قيام موظفي الهيئة بمتابعة جميع اجراءات استقدام العمالة الجديدة إلى الكويت والتدقيق على الإجراءات الخاصة بهم لضمان الحماية الكاملة لهم منذ لحظة توقيع العقود وحتى الحصول على العمل في البلاد.

واشار إلى أن الهيئة تتابع تنفيذ بعض الدول ملاحظات الكويت بشأن تجاوزات تحدث في آلية التوظيف لدى بعض الوكالات العمالية ومكاتب التوظيف الداخلية، حيث يجري وبشكل دوري التدقيق على العقود واذونات العمل الجديدة من خلال آلية تتبعها ادارات العمل.

وأكد عدم وجود منع في اصدار اي اذن عمل لأي جنسية، باستثناء الجنسيات التي لها آلية خاصة من خلال وزارة الداخلية، في حين تصدر باقي الأذونات من خلال الدورة المستندية عبر الأنظمة الإلكترونية والربط الآلي بين الجهات الحكومية.