إحباط محاولة لتهريب 2/1 كيلو حشيش و3 أسلحة نارية

وطن النهار

تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط شخص وبحوزته نصف كيلو «حشيش» و 20 غرام شبو» و 3 أسلحة نارية نوع «مسدس 9 مل ومسدس ربع وسلاح شوزن» وكمية من الذخائر وميزان حساس، وتمت احالته مع المضبوطات الى جهة الاختصاص.

وذكرت الادارة العامة للاعلام الامني أنه استمرار لتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس وإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء حامد الدواس، بتكثيف الجهود الامنية لضبط مهربي المخدرات، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص وبحوزته نصف كيلو من مادة الحشيش و(20) غراما من مادة الشبو و(3) أسلحة نارية غير مرخصة نوع «مسدس 9 مل ومسدس ربع وسلاح شوزن» وكمية من الذخائر وميزان حساس، وتمت احالة المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص، و ذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

