رئاسة الأركان: واقعة الحفارة العراقية قديمة

وطن النهار

علقت رئاسة الأركان على ما تم تداوله من مقاطع صوتية نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مخاطبات بين زوارق الدورية التابعة للقوة البحرية الكويتية وإحدى الحفارات التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، والتي بموجبها يطلب زورق الدورية من الحفارة العراقية وقف اعمال الحفر.

وقالت إن الواقعة قديمة وحدثت بتاريخ 2022/9/12 حين قام أحد الحفارات التابعة للشركة العامة لموانئ العراق بالحفر البحري في المياه الاقليمية دون التنسيق المسبق مع الجانب الكويتي.

وتم في حينها التعامل مع الموقف من قبل القوة البحرية الكويتية، حيث تم اتخاذ الاجراءات التنسيقية اللازمة بين الجانبين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

