جليل الطباخ يحرك دعوى ضد عثمان الخميس

وطن النهار

تقدم المحامي جليل الطباخ بشكوى إلى النائب العام ضد الداعية عثمان الخميس وذلك لاساءته والتطاول على اشرف خلق الله النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- عبر مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تقييد الشكوى برقم 2022/7930 واحالتها الى نيابة الاعلام، واكد الطباخ ان المشكو في حقه قد خالف قانون الوحدة الوطنية 2012/19 والمادة 111من قانون الجزاء والمادة 6 من قانون 63 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات -والمادتين 27/19/6 من القانون 2006/3 في شأن المطبوعات والنشر، وحيث انه اساء للدين الإسلامي بتعديه على صاحب الرسالة النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- مطالبا من النيابة باتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه.

