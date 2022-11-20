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جليل الطباخ يحرك دعوى ضد عثمان الخميس


تقدم المحامي جليل الطباخ بشكوى إلى النائب العام ضد الداعية عثمان الخميس وذلك لاساءته والتطاول على اشرف خلق الله النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- عبر مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم تقييد الشكوى برقم 2022/7930 واحالتها الى نيابة الاعلام، واكد الطباخ ان المشكو في حقه قد خالف قانون الوحدة الوطنية 2012/19 والمادة 111من قانون الجزاء والمادة 6 من قانون 63 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات -والمادتين 27/19/6 من القانون 2006/3 في شأن المطبوعات والنشر، وحيث انه اساء للدين الإسلامي بتعديه على صاحب الرسالة النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- مطالبا من النيابة باتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه.


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