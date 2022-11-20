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قوة الإطفاء أخمدت حريقين في كبد والجهراء


تمكن رجال قوة الاطفاء من اخماد حريق اندلع في محمية أشجار في منطقة الجهراء الزراعية دون وقوع اصابات تذكر.
وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى ادارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق محمية أشجار في منطقة الجهراء الزراعية، وعلى الفور تم توجيه مراكز إطفاء الجهراء والاستقلال والصليبخات بالإضافة الى الاسناد لموقع البلاغ وعند الوصول تعاملت فرق الإطفاء مع الحادث من خلال محاصرته والسيطرة عليه منعًا لانتقاله الى الأماكن المجاورة، هذا وتم إخمادالحريق دون وقوع إصابات تذكر.
ومن جانب اخر تمكن رجال قوة الاطفاء العام من اخماد حريق اندلع في غرفة مصنوعة من الكيربي بأحد الجواخير في منطقة كبد، وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز كبد والاستقلال، وعند الوصول للموقع تبين أن الحريق نشب في غرفة مصنوعة من الكيربي تستخدم كمخزن للأخشاب والأعلاف، هذا وقد باشر رجال الإطفاء عملية مكافحة الحريق ونجحوا في إخماده من دون وقوع اي إصابات.


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