شؤون الإقامة ضبطت آسيويين يديران مصنعاً للخمور

وطن النهار

استطاع رجال مباحث شؤون الاقامة من ضبط شخصين من الجنسية الاسيوية يديران مصنعا للخمور المحلية في منطقة حولي وتمت احالتهما مع المضبوطات إلى الجهات المختصة. ذكرت ادارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في ادارة البحث والتحري من خلال المتابعة الأمنية ورصد الخارجين على القانون تمكنت من ضبط شخصين من العمالة السائبة يقومان بتصنيع الخمور المحلية بمحافظة حولي، حيث عثر بحوزتهما على (33) زجاجة خمر محلية الصنع، وتمت احالتهما مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما.