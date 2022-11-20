الفريح: أطفال الكويت يحظون بالرعاية والحماية من قبل الدولة

وطن النهار

تحتفي دول العالم اليوم باليوم العالمي للطفل الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954 بغية تعزيز الترابط الدولي لجهة حماية حقوق الأطفال والاهتمام بهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وتشارك دولة الكويت العالم هذا الاحتفال انطلاقا من مبادئ نص عليها دستور البلاد في مادته العاشرة بأن «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».

وتستهدف الاحتفالية المعنونة هذا العام (مشاركة رسالة إيجابية عن المساواة والاندماج لكل طفل) تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على حقوق هذه الفئة لتكون عماد المستقبل وأساس نهضة المجتمعات حضاريا وثقافيا.

في هذا الصدد قالت نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة سهام الفريح لـ (كونا) إن الـ 20 من نوفمبر سنويا يصادف ذكرى احتفالية اليوم العالمي للطفل منذ أن أقرتها الأمم المتحدة لتكون مناسبة عالمية لإذكاء الوعي بحقوقهم وتحسين رفاههم.

وأضافت أن الطفل في المجتمع الكويتي نال الكثير من الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية انطلاقا من مبادئ تشريعية وقانونية إلا أنه «قد يتعرض لبعض الأذى والانتهاكات في المنزل أو المدرسة أو المجتمع» لذا تم إنشاء الجمعية الوطنية لحماية الطفل عام 2006 بغية نشر الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة عبر خطط وبرامج ودورات تدريبية وورش وندوات متخصصة وصولا إلى تحقيق الحماية لها والتصدي لشتى أنواع الأذى والانتهاكات التي قد تتعرض إليها.

وأوضحت أن الجمعية عمدت إلى وضع مشروع قانون متكامل يعزز ما سبق لجهة تكريس حقوق الطفل وحمايته ويوفر له الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية إذ جمعت مرجعيته ما بين دستور البلاد والاتفاقيات الدولية والاستئناس بقوانين بعض دول المنطقة.

وذكرت أن هذه الجهود انتهت إلى إقرار مشروع القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، مستدركة بأن «ما نقوم بنشره أو عمله لا يقتصر على الطفل الكويتي فحسب إنما يطالب بالعناية بأي طفل يعيش على أرض الكويت دون تمييز».

