«الشؤون» وقَّعت عقداً لإنشاء مركز لأمراض الأطفال الوراثية

وطن النهار

وقَّعت لجنة المشروعات التعاونية الوطنية بوزارة الشؤون والتنمية المجتمعية ممثلة برئيس اللجنة وكيل الوزارة بالإنابة مسلم السبيعي على عقدي الإشراف والتنفيذ لمشروع مركز التعاونيات لأبحاث أمراض الأطفال الوراثية في المستشفى الأميري. وقال السبيعي لـ «كونا» عقب التوقيع: إن ذلك يأتي من منطلق مشاركة الجمعيات التعاونية في المشاريع الوطنية من خلال اللجنة.

واضاف أنه تم توقيع عقد الاشراف على تنفيذ أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة المركز مع «دار مستشاري الخليج للاستشارات الهندسية» بنحو 198 ألف دينار ولمدة 18 شهرا.

وأفاد أنه تم كذلك توقيع عقد تنفيذ المشروع نفسه بين اللجنة و«شركة وارة للانشاءات» بنحو 4 ملايين و597 ألف دينار لمدة 18 شهر.

واعتبر أن المشروع الذي سيقام بمنطقة المستشفى الأميري بمدينة الكويت من المشاريع المهمة في البلاد وتخدم فئة الاطفال الذين يعانون أمراضا وراثية فضلا عن القيام بالأبحاث الضرورية لمحاولة الحد من هذه الأمراض وعلاجها بالصورة المثلى.

وأكد أن المشروع يحتوي على عدة عيادات ومختبرات ومواقف للسيارات ومحتويات أخرى مبينا أن لجنة المشروعات التعاونية الوطنية تسعى لتقديم الدعم المادي لهذا المشروع انطلاقا من إيمانها بضرورة المساهمة بمثل هذه المشاريع الإنسانية والوطنية.

