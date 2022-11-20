رمضان: الغبار العالق يتكرر 320 يوماً في السنة

وطن النهار

شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في ندوة «إدماج التنوع البيولوجي في السياسات المختلفة» ‏التي نظمتها «الشبكة العربية للبيئة والتنمية - رائد» في جناح مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الزرقاء ‏في قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ‏وخلال محاضرته العلمية أكد عضو الجمعية وعضو وفدها بالقمة خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان بأن «شدة وتكرار العواصف الرملية والظواهر الغبارية قد زادت في السنوات الاخيرة وخاصة الغبار العالق والذي زادت ايام تكراره في الكويت على 320 يوما في السنة مقارنة بالثلاثين سنة الماضية والتي كانت اقل من 200 يوم، مما يدل ان الظواهر الغبارية وخاصة PM 10 زادت على ما كانت عليه». وأضاف: «اما بالنسبة لاضرارها فان الغبار يؤثر على البيئة البحرية والبرية والجوية بشكل عام فهي تحمل جسيمات عضوية كالهيدروكربونات وغير عضوية كالاملاح والمعادن الكثيرة والتي تضر بالشعاب المرجانية احيانا عند ترسبها او تتسبب زيادة الحديد في زيادة عدد البلانكتونات في المسطحات المائية مما يزيد استنفادها للاكسجين المذاب وتتسبب بظاهرة «المد الاحمر» والتي زادت حدتها وتكرارها في السنوات الاخيرة».

وزاد: «كما يؤثر الغبار على النباتات بسبب تلف الاوراق وسد المسامات. ناهيك عن الاضرار الصحية للانسان مثل زيادة حالات الحساسية والربو وغيرها من الامراض، كما يؤثر الغبار على البنى التحتية كالشوارع والمباني والاجهزة، ولكن تأثر الكائنات الحية بالظواهر الغبارية كثيرة منها الطيور والتي تتأثر بها خلال هجراتها وقد تموت بسبب اختناقها او تعرضها للأذى الجسدي خلال دخولها العواصف الرملية والغبارية».

