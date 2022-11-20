الخرافي تفقَّد 3 مستشفيات إسبانية للاطمئنان على المرضى الكويتيين

وطن النهار

قال سفير الكويت لدى إسبانيا خليفة الخرافي: إن الكويت ممثلة بسفارتها في مدريد تولي المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في الأراضي الإسبانية كل الرعاية والاهتمام وتقدم لهم ولمرافقيهم جميع التسهيلات.

جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير الخرافي الى (كونا) في ختام لقاء نظمته السفارة الكويتية في مدينة برشلونة ضمن مجموعة من مسؤولي وممثلي المستشفيات والمراكز الطبية بإقليم كتالونيا وممثلين عن الحكومة هناك وعدد من المرضى الكويتيين الذين يعالجون في تلك المستشفيات ومرافقيهم للوقوف على احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم والتعرف على تجاربهم وتحسينها.

وأضاف: إن اللقاء يهدف الى حل المشكلات العالقة التي تواجه المرضى الكويتيين ومرافقيهم وتقديم الدعم لهم وتذليل كل العقبات بهذا الشأن فضلا عن الاطلاع على تجاربهم في المستشفيات الكتالونية اضافة إلى تشكيل حلقة وصل بين الطرفين نحو مزيد من انسيابية العمل.

وأوضح ان رعاية المرضى الكويتيين في الخارج والحرص على سلامة المواطنين الكويتيين بشكل عام يأتيان بتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وبين انه زار ثلاثة مستشفيات في اقليم (كتالونيا) للاطمئنان على المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج فيها والوقوف على حالتهم المرضية والاطلاع على أحدث الطرق العلاجية متمنيا الشفاء السريع لهم والعودة إلى الكويت سالمين غانمين.

وذكر انه عقد اجتماعات متعددة مع مسؤولين بالمستشفيات والهيئات الصحية الكتالونية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات في المجال الصحي بين البلدين لاسيما بعد فتح الخط المباشر للخطوط الجوية الكويتية الذي من شأنه تسهيل وصول الرعايا الكويتيين من طلبة ومصطافين ومرضى إلى اسبانيا بشكل عام و(كتالونيا) بشكل خاص.

وكشف الخرافي انه بحث أيضا مع السلطات الأمنية في الحكومة الكتالونية وسلطات المطار والمنافذ حل القضايا المتعلقة بإقامة المواطنين الكويتيين الزائرين ودخولهم وخروجهم من تلك المنافذ مشيرا في هذا السياق إلى الترحيب الكبير الذي أبداه الجانب الكتالوني بالتعاون لتقديم التسهيلات للرعايا الكويتيين لاسيما المرضى في ما يتعلق بالإقامة والفيزا.

حملات ترويجية

ومن جانبه قال المدير التنفيذي لـ(لوكالة الكتالونية للسياحة) باتريك تورنت في تصريح مماثل لـ (كونا) على هامش مشاركته في اللقاء: ان الوكالة أجرت في الكويت حملات ترويجية لاقليم كتالونيا وخاصة برشلونة كوجهة سياحية طبية عبر برنامج (برشلونة ميديكال دستينيشن).

وأضاف ان الهدف الأساسي من البرنامج الذي انطلق بدعم من الوكالة بالتعاون مع أهم المستشفيات في المنطقة هو تقديم عروض متميزة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات المرضى والسياح الكويتيين معربا عن أمله تعزيز العلاقات مع الكويت في المجالين الصحي والطبي.

واعتبر ان اللقاء الذي نظمته السفارة بين القائمين على المستشفيات الكتالونية ذات التوجه العالمي والخدمات المتميزة والمرضى الكويتيين «فرصة مميزة للتواصل مع الرعايا الكويتيين وخاصة المرضى والسفارة الكويتية التي تشكل جسرا بين الأطراف المختلفة».

وكشف تورنت ان المراكز الطبية الكتالونية تقدم حلولا طبية لطيف واسع من الامراض منها طب الأورام والقلب وطب العيون كما انها قوة تنافسية عالمية في مجال العمليات الجراحية الشديدة التعقيد تتميز بالجودة والرعاية الطبية المتكاملة.

ومن جهته قال مدير الشؤون الدولية في مستشفى (سان جوان دي ديو) العضو في اللجنة التنفيذية لبرنامج (برشلونة ميديكال دستينيشن) أنطونيو أرياس في تصريح لـ (كونا) ان المستشفى الخاص بالنساء والأطفال يستقبل مرضى كويتيين منذ نحو خمس سنوات ويقدم لهم علاجات متخصصة.

