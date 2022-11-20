«الدون» حط في الدوحة

دوليه

حطّ المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو في الدوحة ليل أول من أمس، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على افتتاح مونديال قطر. ونُقِلَ المنتخب البرتغالي الى فندقه الفخم الواقع على قرابة ثلاثين كيلومتراً غرب العاصمة القطرية، حيث كان باستقباله مجموعة كبيرة من المشجعين الرافعين أعلام البرتغال. وكانت راكيل ماديرا (33 عاماً) من بين الذين استقبلوا البرتغال ورونالدو الذي يخوض النهائيات العالمية للمرة الخامسة في مسيرته، وقالت المقيمة في قطر لوكالة فرانس برس «نحن بلد صغير لكنهم سيذكروننا، إنه عامنا (للفوز باللقب)». وحلت البرتغال في الدوحة بعد خوضها مباراة تحضيرية أخيرة في لشبونة تغلبت فيها على نيجيريا برباعية نظيفة بغياب رونالدو الذي، كما حال جميع أعضاء الفريق، لم يخرج لتحية الجمهور الذي جاء للترحيب بـ«سيليساو» أوروبا.

