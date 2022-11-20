رئيس السنغال يدعم مانيه

دوليه

وجه الرئيس السنغالي ماكي سال رسالة دعم لنجم بايرن ميونخ ساديو مانيه عقب تأكد غياب الأخير عن كأس العالم. وحرص سال على متابعة تطورات إصابة مانيه قبيل انطلاق منافسات كأس العالم، وتمنى في تغريدة على صفحته في تويتر الشفاء العاجل والحظ السعيد للاعب، مشدداً على أن الصحة تأتي في المقام الأول، ومؤكداً أن أسد التيرانغا سيعود أقوى. وبغيابه، يصبح مانيه (30 عاماً) النجم الأبرز تبعده الاصابة عن النهائيات المقبلة. وأعلن طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب «أسود التيرانغا» على موقع تويتر «للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي ان تطوّر (التعافي) ليس ملائماً كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم». واوضح الطبيب ان «تدخلاً جراحياً سيُحدّد قريباً» لنجم ليفربول الإنكليزي السابق وبايرن ميونخ الألماني الحالي. وكانت مشاركة مانيه في التشكيلة المونديالية محلّ شك مع بطلة أفريقيا، منذ خروجه مصاباً في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني لكرة القدم في 8 نوفمبر الجاري. رغم ذلك، ضمّه المدرب أليو سيسيه إلى التشكيلة على أمل تعافي أفضل لاعب أفريقي ووصيف الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء الفرنسي كريم بنزيمة. وعبّر رئيس الاتحاد السنغالي أوغوستين سنغور في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس عن حزنه وتضامن اللاعبين مع مانيه «كنا مستعدين للإعلان عن الاصابة... نعلم الآن انها اصبحت مؤكدة. الجميع متفقون ان صحته فوق كل شيء. الأهم بالنسبة اليه وللجميع ان يتعافى ويعود بسرعة».

