لديَّ حلمان...

دوليه

يقفز اسم الاسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا الى الواجهة مع كل انطلاق لمنافسات نهائيات كأس العالم، فهو ان اختلف النقاد والمتابعون حول افضليته المطلقة في تاريخ كرة القدم، فلن يختلف أحد على أنه أشهر شخصية منذ مونديال 1978 وحتى يومنا هذا الذي تنطلق فيه النهائيات العالمية في قطر. وشاءت الاقدار أن تأتي ذكرى وفاة دييغو في نوفمبر وهو الشهر الذي تنطلق فيه كأس العالم لأول مرة في تاريخها اثر قرار الاتحاد الدولي للعبة عام 2016 بتعديل موعد اقامة النهائيات بعد أن اعتاد الجمهور على متابعة الافتتاح في يونيو كل 4 أعوام ليتزامن المونديال القطري مع الذكرى الثانية لوفاة مارادونا عن 60 عاما يوم 25 نوفمبر 2020.

وخطف دييغو الاضواء في كل نسخة من النهائيات منذ 1978، رغم أنه لم يلعب في ذلك المونديال الذي استضافته الارجنتين وفازت بلقبه، إذ كانت دموعه حديث الناس بسبب قرار استبعاده من التشكيلة الرسمية قبل اسبوعين من انطلاق النهائيات، ثم شارك لاعبا في مونديال 1982 و1986 و1990 و1994، ومدربا في نسخة 2010 وتراوح حضوره في بقية النسخ بين محلل ومشجع غير أنه كان الأشهر في جميع النهائيات حتى في هذه النسخة التي يغيب عنها جسدا.

وذاع صيت دييغو أرماندو مارادونا المولود يوم 30 اكتوبر 1960 مبكرا ونال شهرة كبيرة في سن صغيرة، فقد تسلطت الأضواء على فريقه لوس سيبوليتاس وهو فئة صغار نادي أرجنتينوس جونيورز بعد ان لعب معه 136 مباراة دون خسارة فقط، وصنع دييغو اسما لنفسه بسن الطفولة ولاحقته وسائل الاعلام بسبب موهبته ومهارته المثيرة للإعجاب، وجذب لمسابقات مراحل الصغار جماهيرية تقترب من منافسات فرق الدرجة الاولى، كما استعان به منظمو البطولات للاستعراض والترفيه أثناء استراحة المباريات وهو لم يتعد العاشرة.

وفي اول لقاء له في برنامج تلفزيوني في عام 1970 قال الفتى دييغو: «لدي حلمان، الأول هو أن ألعب في المونديال والثاني أن أفوز باللقب»، واستذكر الارجنتينيون ذلك اللقاء حين قاد مارادونا منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 1986 في المكسيك في نسخة لن تتكرر من الابداع الفردي للاعب واحد عزف منفردا طوال البطولة.

وثارت الشكوك حول موهبة مارادونا بعد نسخة 1982 فقد ظن النقاد بان الفتى الذي توعد العالم 1970 وراهنوا عليه، قد استسلم للضغوط النفسية بخروجه مطرودا في آخر مباراة للارجنتين في نهائيات اسبانيا امام البرازيل ولن يستطيع انتشال نفسه من براثن النقد وامال الجماهير المعقودة عليه وربما احرقته الاضواء التي تسلطت عليه مبكرا وخشي الكثير انطفاء موهبة استثنائية كما تساقط غيره من المواهب في الطريق بسبب الشهرة المبكرة.

وكما ذاق المر على يد البرازيل في اسبانيا، سقى دييغو الجار اللدود من الكأس ذاتها واخرجه من مونديال ايطاليا 1990 بلمسة رفع فيها مستوى افكار كرة القدم الى درجة الخيال، وفي تحليل علمي عقب المونديال الايطالي قيل إن لديه القدرة على أن يكون طياراً لطائرة حربية بسبب رؤيته الواسعة.

لكن «إل دييغو» ذرف الدموع مجددا عندما انطلق بقوة مع منتخب الارجنتين في دور المجموعات لمونديال 1994 لكنه استبعد لادعاء المنظمون بتعاطيه المنشطات وهي تهمة استمر بنفيها، وافاد بانه ابلغ المسؤولين باسم الدواء الذي استخدمه خلال فترة اعداده بيد أن مارادونا عاد محبطا رغما عنه الى بوينس ايرس.

وخاض بين يومي 10 و20 ابريل 1994، في مكان مهجور في لا بامبا، على بعد 40 كيلومتراً من سانتا روزا بالارجنتين، فترة اعداد بدني مع مدرب اللياقة المتخصص فرناندو سينيوريني ما ساعده في الوصول إلى أفضل جهوزية ممكنة لكأس العالم في الولايات المتحدة وبلغ القمة بالفعل كما بدا من ادائه، وكان ذلك تحدياً هائلاً للاسطورة لأنه اكتسب وزناً كبيراً، لتركه كرة القدم مدة طويلة مع انغماسه في مشكلة الإدمان، لكن عودته المذهلة اثارت اعداءه، ويشير اختياره لذلك المكان غير المأهول الى ذكائه فهو اراد الخصوصية ومكان هادئا زاخرا بالطبيعة بعيدا عن صخب الصحافيين ومطاردتهم له، ويقال أن المكان أتاح له فرصة التأمل والتقاط أنفاسه.

وسارت الامور كما رواية خيالية فيما يخص اداء مارادونا حتى جاءت نتيجة اختبار المنشطات، وغادر مارادونا معسكر الارجنيتن التي خسرت في غيابه امام بلغاريا ورومانيا وخرجت من دور الـ16.

ويقول سينيوريني الشاهد على تلك الحقبة: «حتى يومنا هذا، أجد كل شيء غريباً للغاية، لا أعرف ما إذا كان أي شخص قد حصل على أموال، أو إذا كانت قضية سياسية أو إذا كان هناك أي جانب آخر لسنا على علم به لكن الشيء الوحيد المؤكد لدي هو أن دييغو لم يحصل على منشط عن قصد أو عمد».

شخصية مارادونا الاسطورية ساهمت في جزء منها المأساة، لذلك فإن منظر توديعه بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة جاء متطابقا لبدايته معها، دموع في دموع بين 1978 و1994، كما يختلف مارادونا عن بقية نجوم اللعبة في تلك العواطف المتأججة داخله التي لا يقوى على حبسها داخله، فهو يدرك أن الاعجاب بـ تشي غيفارا وفيدل كاسترو لن يساعد كثيرا مع اعلام الغرب، لكن تمرده يمنعه من المهادنة والمجاملة لذلك جاءت حياته عبارة عن مسلسل مليء بالأحداث الحزينة والمأساوية والمضحكة والغريبة والرهيبة. فالبطل بلغ المجد بعبقريته وغاص في الوحل برعونته ومع هذا فمن عاصره في منتخب الارجنتين او نابولي وبقية الاندية يرى أنه كان بطلاً وقائداً شجاعاً ومقاتلاً وحامياً رغم أنه لم يكن قادراً على ترويض شياطينه الداخلية ذات المصير المأساوي. سيبقى مارادونا بطلا بلا منازع في كرة القدم فقد جاء موته مناسبة ليتوقف اعداؤه عن انتقاده، وتتذكر جماهير اللعبة من جديد الارث الساحر الذي تركه من خلال حضوره الروحي في مونديال قطر 2022.

