الكاميرون تعادلت مع بنما

دوليه

فشلت الكاميرون في الفوز مرة جديدة بتعادلها مع بنما 1-1 أول من امس في أبوظبي ضمن تحضيراتها للمشاركة في كأس العالم. وتلعب الكاميرون في النهائيات في مجموعة قوية تضم البرازيل وصربيا وسويسرا. ورغم ان المدرب ريغوبير سونغ دفع أمام بنما بتشكيلة شبه أساسية ضمت حارس مرمى إنتر الإيطالي أندريه أونانا، ولاعب وسط نابولي الايطالي أندريه-فرانك زامبو اإنغيسا ومهاجم ليون الفرنسي كارل توكو-إيكامبي، إلا أنّ منتخب بلاده عانى كثيراً أمام المنتخب الذي فشل في التأهل إلى كأس العالم عبر تصفيات الكونكاكاف. وافتتح موتينغ التسجيل للكاميرون على دفعتين بعد تسديدة أولى أبعدها حارس مرمى بنما أورلاندو موسكيرا ارتدت إليه ونجح في إعادتها أرضية إلى الشباك (49). وعادلت بنما عبر مايكل مورييو من ركلة حرة خدعت أونانا رغم سهولتها (55).