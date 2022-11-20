إستوبينيان: قادرون على القيام بعمل جيد

دوليه

يحلم ظهير أيسر الاكوادور برفيس إستوبينيان بأن يخوض منتخب بلاده أفضل نسخة في تاريخه في نهائيات كأس العالم، حيث يستهل مشواره في مواجهة قطر الدولة المضيفة في المباراة الافتتاحية اليوم على ملعب البيت. وقال إستوبينيان في حديث لشبكة «سي ان ان»: «اللاعبون الذين خاضوا مونديال ألمانيا عام 2006 هم أساطير بالنسبة الينا. الطريقة الوحيدة للقيام بما انجزوه هو تحقيق افضل مشاركة للاكوادور في تاريخ نهائيات كأس العالم»، وبدأ إستوبينيان يشق طريقه في منتخب بلاده. وعلى الرغم من مشاركة اولى دولية انتهت بخسارة فادحة للاكوادور امام الارجنتين 1-6 في اكتوبر عام 2019، نجح الظهير الايسر في قيادة منتخب بلاده الى ربع نهائي كوبا اميركا. وشارك إستوبينيان في المباريات التسع باكملها خلال عام 2022 محققا نتائج لافتة، بينها تعادلان مع البرازيل والارجنتين بنتيجة 1-1 وبطاقة التأهل الى مونديال قطر. ويشكّل إستوبينيان احد افراد المنتخب الذي بناه المدرب الأرجنتيني غوستافو الفارو بعناية. واشاد به اللاعب بقوله «لقد تعلمت الكثير من البروفسور لا سيما في الاوقات المعقدة، فهو شخص يعرف كيف يقف الى جانب كل لاعب، فهو يفهمك ويمنحك الثقة. حتى مع اللاعبين الذين لا يلعبون كثيرا، يتحدث اليهم، يشجعهم، لذلك فانك تحاول ان ترد له الجميل من خلال العمل التي تقوم به. وختم «انا واثق من اننا قادرون على القيام بعمل جيد».