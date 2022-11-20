«يد القادسية» تخطى برقان بشق الأنفس

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حقق القادسية الفوز بشق الانفس في الثانية الأخيرة من لقائه أمام برقان 29-28 أول من امس ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد التي شهدت أيضا تحقيق الكويت انتصارا عريضا على الفحيحيل 39-28، فيما حقق كاظمة انتصاره الأول في البطولة على حساب القرين 22-20. وبهذه النتائج رفع القادسية والكويت رصيديهما إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب من 4 انتصارات دون هزيمة، فيما ارتفع رصيد كاظمة إلى 3 نقاط، وظلت الأندية المهزومة على رصيدها السابق برقان 4 نقاط، والفحيحيل نقطة واحدة، والقرين دون رصيد من النقاط. وجاءت مباراة القادسية مع برقان قوية ومتكافئة منذ البداية إذ تبادل الفريقان التقدم في الشوط الأول في ظل رغبة كل منهما في تحقيق نقطتي اللقاء. وبقيت الاثارة حاضرة في الشوط الثاني الذي حاول به القادسية أن يفرض سيطرته على خصمه إلا أن برقان أظهر مقاومة كبيرة وتمكن من مجاراة الأصفر قبل أن يحقق التعادل قبل ثوانٍ معدودة من النهاية. وتمكن القادسية عبر لاعبه عبدالوهاب المزين من تسجيل هدف الفوز مع صافرة النهاية ليحقق الأصفر انتصاره الرابع على التوالي. وفي المباراة الثانية كشر الكويت عن انيابه واكتسح الفحيحيل بفارق 11 هدفاً 39-28. وسيطر الأبيض منذ البداية على اللقاء بفضل تركيز لاعبيه ورغبتهم في انهاء الامور مبكرا. ويأمل الأبيض في عدم التفريط بأي نقطة حتى يواصل سيطرته على البطولات المحلية التي بدأها قبل عشرة مواسم.

وفي المباراة الأخيرة تمكن كاظمة من تحقيق انتصاره الاول في البطولة على حساب القرين المتواضع بعد هزيمتين وتعادل. ورغم أن البرتقالي بدأ الموسم بصورة قوية عبر تحقيق بطولة كأس السوبر على حساب الكويت إلا أنه لم يقدم المستوى المأمول لغاية الآن.

