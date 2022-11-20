الأزرق يستهل مشواره في «خليجي 25» أمام قطر في 7 يناير

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يستهل الأزرق مشواره في بطولة «خليجي 25» التي ستقام في مدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، بمواجهة نظيره القطري على ملعب الميناء الأولمبي يوم 7 يناير، فيما يخوض لقاءه الثاني في المجموعة الثانية على الملعب ذاته ضد الإمارات في 10 منه، على أن يختتم مواجهاته في الدور الأول أمام البحرين على ستاد البصرة الدولي يوم 13 الشهر ذاته.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أصدرت أمس جدول مباريات بطولة «خليجي 25»، إذ يجمع اللقاء الافتتاحي العراق (المستضيف) وعمان على ستاد البصرة الدولي يوم 6 يناير ضمن المجموعة الأولى، التي تشهد لقاء آخر في اليوم نفسه بين السعودية واليمن ضمن المجموعة الأولى.

وفي 9 يناير تتواجه عمان مع اليمن والسعودية مع العراق، وفي اليوم التالي تلعب قطر مع البحرين، وفي 12 الشهر نفسه يلتقي العراق من اليمن والسعودية مع عمان، وفي 13 منه تتواجه قطر مع الإمارات، على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام يوم 16 يناير في حين تقام المباراة النهائية يوم 19 منه.

في سياق متصل، أكد جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم استضافة مدينة البصرة «خليجي 25» في الموعد المقرر له مسبقاً .

وأضاف الرميحي: «لدينا تنسيق مستمر ومشترك مع الأخوة في اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد العراقي لكرة القدم، وهناك اطلاع دائم على كافة المستجدات، وكافة الأمور التنظيمية الأخرى ذات الصلة».

وأوضح: «هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات، وأن ما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية، والتي أُلغيت في اللحظات الأخيرة – دون الخوض في تفاصيلها – لن يكون سبباً، أو ذريعة يتحججُ بها البعض، لعرقلة عملنا لإقامة خليجي 25 بالبصرة».واختتم الرميحي مؤكدًا: «نحن كاتحاد كأس الخليج العربي على ثقة تامة بأن الاتحاد العراقي سيقوم بتصويب أي قصور والعمل على عدم تكراره وتداركه في حينه، وهم قادرون على ذلك بما يملكون من خبرات تنظيمية وكفاءات ميدانية».

من جهة أخرى، يواصل الأزرق تدريباته اليوم في معسكره المقام في مدينة دبي استعداداً لبطولة «خليجي 25»، إذ كان المنتخب الوطني خاض لقاء ودياً ضد لبنان مساء أمس، على أن يواجه منتخب الجزائر للمحليين يوم السبت المقبل.

