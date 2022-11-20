تونس تواصل استعداداتها

دوليه

يواصل المنتخب التونسي استعداداته لمواجهته الأولى أمام الدنمارك بعد غد الثلاثاء، مع إقامة حصته التدريبية الثانية الجمعة على ملعب العُقلة في العاصمة الدوحة. ويخوض منتخب «نسور قرطاج» مهمة صعبة في المونديال في مجموعة رابعة تضم أيضاً أستراليا (تلتقيها في 26 الحالي) وفرنسا حاملة اللقب (تلتقيها في 30 الحالي). وعن مواجهة الدنمارك، قال نجم المنتخب التونسي فرجاني ساسي في تصريحات صحافية إن «الأجواء جيدة والاستعدادات تسير بالشكل المطلوب». وأضاف أن «المنتخب الدنماركي منافس صعب وتطوّر كثيراً» لكن «نحن قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية». وكان المنتخب التونسي اختتم استعداداته بالفوز في مباراة ودية بالدوحة على إيران 0-2.

