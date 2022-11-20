كودي: علينا احترام ثقافة قطر

دوليه

أكد مدافع المنتخب الإنكليزي كونور كودي على احترام ثقافة وعادات وقواعد دولة قطر التي تستضيف نهائيات المونديال. وتحدّث كودي قائلاً: «نعتقد أن كرة القدم للجميع، نؤمن بالفريق وبالناس وبأنفسنا وهذا ما نركز عليه ونستمع إليه». وأضاف: «لقد جئنا إلى قطر وسنحترم القواعد ونحترم قوانين هذا البلد. الجميع هنا من أجل شيء واحد، وهو كرة القدم وهذا ما نؤمن به كفريق وكلاعبين.. هذه هي كرة القدم للجميع، والجميع يحب هذه الرياضة الرائعة». وأردف كونور قائلاً: «بالطبع نريد أن يأتي كل مشجع إنكليزي ويدعمنا، إنهم يدفعوننا إلى الأمام وهذا ما نريده كفريق. لكن كما قلت سنواصل الإيمان بما نؤمن به كفريق وكلاعبين، ولكن في الوقت الحالي سنحترم كل قوانين قطر».

