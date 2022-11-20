شكوك حول جاهزية بنزيمة

دوليه

تحوم الشكوك حول جهوزية المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم، ويُطرح السؤال التالي: بنزيمة، هل هو بخير؟ وذلك عشية انطلاق منافسات المونديال .

واختفى المهاجم ابن الـ 34 عاماً عن الانظار والملاعب منذ ما يقارب الشهر بسبب مشكلات عضلية غير معلنة، فيما تثير حالته البدنية علامات استفهام كثيرة قبل مباراة منتخب «الديوك» الاولى أمام أستراليا بعد غد، وذلك على الرغم من جميع التصاريح المطمئنة عن حالة المهاجم.

وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الاصابات ومن دون الكثير من الكوادر المهمة (بول بوغبا، نغولو كانتي، ميك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو)، في حين انغمست في فصل جديد بطله هذه المرة الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. ولم يشارك مهاجم ريال مدريد الاسباني في أي تمرين جماعي مع فرنسا منذ الإثنين، مكتفياً بالجري في بداية الحصة قبل ممارسة التمارين بعيداً عن المجموعة وباشراف المدرب البدني. وأمل ديدييه ديشان، مدرب أبطال العالم 2018، رؤية صاحب القميص الرقم 19 ينضمّ إلى باقي افراد المنتخب خلال الحصة التدريبية الأولى في الدوحة، بعدما اكتفى برؤيته في تمارين خاصة مع المصاب الآخر المدافع رافايل فاران.

ومرة جديدة تمرّن مهاجم ريال ومدافع مان يونايتد الانكليزي بمفردهما أول من أمس، وذلك قبل 4 أيام من الاستحقاق الأول أمام أستراليا، حسب ما أفادت العديد من وسائل اعلام رياضية.

هل هو مجرد تدبير احترازي، أم هي مشكلة أعمق وأخطر؟ علناً، تعكس التصاريح الصادرة بشأن بنزيمة الطمأنينة إن كان من الجهات المقربة من اللاعب نفسه أو من زملائه، على الرغم من غيابه المستمر عن المستطيل الأخضر. وقال زميل بنزيمة في مدريد والمنتخب لاعب خط الوسط أوريليان تشواميني «هو هادئ للغاية، لديه خبرة كبيرة ويعرف جسده وإذا لم يلعب، فذلك لأنه لا يعتبر نفسه قادراً على مساعدة الفريق قدر الإمكان».

ويقترب الاستحقاق أمام استراليا بخطوات متسارعة، في حين يتابع بنزيمة عودته على رؤوس اصابع قدميه، وهو الذي لم يلعب سوى نصف ساعة (أمام سلتيك غلاسكو الاسكتلندي في 2 نوفمبر) منذ خوضه الدقائق التسعين للمرة الاخيرة في 19 أكتوبر في الدوري الاسباني.

وبعد ثلاثة أيام، تحدث النادي المدريدي عن «إجهاد عضلي في عضلات الفخذ في الساق اليسرى» بشأن المهاجم الذي كان قد توج للتو بالكرة الذهبية وغادر للراحة في اللقاء التالي.

وبرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال غياب مهاجمه، قائلاً «أفضل خسارة (الكرواتي لوكا) مودريتش أو بنزيمة لمباراة بدلاً من شهر»، معتقداً أن مكوث الفرنسي في العيادة الطبيّة لن يدوم كثيراً، قبل أن تتبدل كلماته في نهاية اكتوبر.

وأضاف مدرب ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الانكليزي السابق «لقد اجتاز الاختبارات التي أظهرت أن ليس لديه مشكلة جسدية. ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار مشاعر اللاعب. من ناحية لدينا الفحوص السريرية التي تقول أنه لا يعاني من أي شيء، ومن ناحية أخرى، لدينا مشاعر اللاعب التي تقول انه ليس بنسبة 100 في المئة».

