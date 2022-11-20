 نجوم العصر الذهبي: نعتز بقطر

دوليه

أعرب عدد من نجوم العصر الذهبي لكرة القدم الكويتية عن اعتزازهم باستضافة قطر للمونديال، وأشادوا في تصريحات متفرقة لوكالة «كونا» بالتنظيم المتميز لهذا الحدث الرياضي الكبير معبرين عن أملهم في نجاح هذا المونديال الذي يعد مفخرة لكل العرب. وقال قائد الأزرق السابق سعد الحوطي انه سعيد جدا كمواطن كويتي أولا وكرياضي ثانيا بتنظيم «الأشقاء» في قطر لهذا العرس الكروي العالمي متمنيا لهم التوفيق لاسيما ان الدوحة سخرت كل الإمكانات لإنجاح تلك النسخة من المونديال حيث قامت بتشييد عدد من الملاعب الدولية المتميزة وتطوير البنية التحتية. واعرب الحوطي عن شكره الجزيل للأشقاء في قطر قيادة وحكومة وشعبا لتقديمهم نموذجا يحتذى في تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير. من جهته قال الأسطورة جاسم يعقوب إن دولة قطر لم تدخر جهدا في تسخير كل الإمكانات لنجاح هذا المونديال ولتؤكد للعالم أنها قادرة على استضافة كأس العالم 2022 معربا عن أمله في أن يخرج المونديال بشكل رائع ومشرف للعرب جميعا.وأضاف جاسم بصفته أحد أن بطولة كأس العالم بالنسبة للاعب كرة القدم تختلف عن أي بطولة أخرى قد يشارك فيها فهي «عالم آخر» يتمنى أي لاعب المشاركة فيها وارتداء قميص بلده لأنها ستكون الذكرى الأعز والأغلى في مسيرته الكروية. بدوره أكد اللاعب الدولي السابق عبدالله البلوشي ثقته في قدرة وامكانات الأشقاء في دولة قطر لإنجاح هذا الحدث الرياضي المهم داعيا المولى - عز وجل- أن يوفقهم وتخرج نسخة (مونديال 2022) التي تعد مفخرة لكل العرب بشكل مميز. من جانبه أعرب نائب رئيس اتحاد الكرة هايف المطيري عن ثقته في نجاح دولة قطر في تنظيم هذه البطولة مؤكدا أن نجاح قطر في هذه التجربة يعد نجاحا لكل العرب.

