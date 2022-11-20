إنفانتينو: قطر لا تحتاج إلى نصائح

دوليه

أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو رضاه الكامل عن الكثير من الأشياء التي شاهدها في قطر رافضاً بعض الهجمات التي تتعرض لها الدولة المستضيفة للمونديال.

وأوضح إنفانتينو خلال مؤتمر صحافي قبل يوم من الافتتاح أنّه مثلما أصبحت سويسرا مثالاً يحتذى به بفضل التسامح والعمل الجماعي، فقد تطورت قطر كثيراً في هذا المجال أيضاً.

وانتقد إنفانتينو طريقة تعامل العديد من وسائل الإعلام الغريبة مع دولة قطر مشيراً إلى تجاهل معظمها لفاعلية اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة. وتابع إنفانتينو: «الجميع يتواجد في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم ومتأكد أنّ كأس العالم ستكون الأفضل، فخور بكل من عمل جاهداً على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي». وأضاف: «ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس، العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أرباحاً مالية». واشار إنفانتينو إلى وجود الكثير من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية التي تزور دولة قطر، مضيفاً: «الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، ظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا».

وأكّد إنفانتينو: «الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتني بالعمال ووضعيتهم، علينا أن نعتني بالأشخاص من ذوي الأعاقة وبجميع الأقليات، ما يكسبه العمال في دولة قطر يساعدهم على تأسيس عائلات في دولهم».

وأكمل: «العديد من المؤسسات الدولية أقرت أن معايير حقوق العمال في دولة قطر مشابهة لمعايير حقوق العمال في أوروبا، سيكون هناك مقر دائم للعمال في دولة قطر يتبع لمنظمة العمال الدولية».

وشدّد إنفانتينو: «قطر دولة لها سيادة ولا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات حول حقوق العمال، على أوروبا أن توقف الانتقاد وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين لديها».

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: جزء من صندوق الإرث الخاص بالبطولة سيخصص لتعليم أبناء العمال في الدول النامية، سنوقع مذكرة تفاهم مع الأمين العام لمنظمة العمل الدولية».

وتابع: «دولة قطر ترحب بالجميع بغض النظر عن توجهاتهم، كل شيء جميل والجميع سعيد في دولة قطر».

وأوضح إنفانتينو أنّ جميع القرارات التي اتخذت بخصوص المونديال جاءت بالشراكة بين قطر وفيفا.

وأكد إنفانتينو أنّ الكثير من الناس يستثمرون في كأس العالم المقامة في قطر أكثر من النسخ السابقة، مشدداً على أنّ أرباح الاتحاد الدولي ازدادت من البث التلفزيوني خلال استضافة قطر للمونديال: «حقوق بث بطولة كأس العالم 2022 زادت بمقدار 200 مليون دولار مقارنة بالبطولات السابقة».

