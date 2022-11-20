جهات محايدة لإنجاز المشروعات ومحاسبة المقصرين

مال وأعمال

حددت بيانات تقرير رقابي المخاطر المترتبة على غياب تنفيذ المشاريع التنموية والتي تتمثل في : ضعف جاهزية الجهات لتنفيذ مشروعات خطة التنمية، عرقلة تحقيق الأهداف المرجوة من المشروعات حسب البرامج الزمنية، تأخر إنجاز الخطة وتعطيل عجلة التنمية لتحقيق رؤية الكويت، تأخر الانتفاع بالمشروعات واستغلالها بالشكل الأمثل وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية مما يؤخر إنجاز المشروعات.

وأوصى التقرير جهات رقابية بضرورة وجود آلية واضحة ومعتمدة من أطراف حيادية لمتابعة إنجاز مشروعات خطة التنمية في كل جهة ومحاسبة المقصرين والعمل على تحديد المعوقات والصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشرواعات لسرعة معالجة مواطن الخلل وزيادة نسب الإنجاز.

كما دعت تلك الجهات إلى التخطيط الجيد من قبل الجهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشروعات الخطة، ضرورة دراسة المشروعات من جميع جوانبها الفنية والمالية ودراسة أوجه القصور لتلافيها.

وأشار التقرير إلى ضرورة الدقة عند إعداد الميزانية تجنباً لتخصيص اعتمادات مالية دون الاستفادة منها، مع ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية لتخطي المعوقات التي تحول دون إنجاز المشروعات التنموية.

واستعرض التقرير أهم النتائج المترتبة على تلك المخاطر بانعدام وتدني الصرف والتأخر في تنفيذ العديد من مشروعات خطة التنمية مما ترتب عليه عدم تحقيق جميع الأهداف المرجوة لعدة جهات حكومية، ضارباً المثل بالميزانية المعتمدة لمشروعات خطة التنمية والتي منها : وزارة الإعلام بقيمة 2.38 مليون دينار، و53.7 مليوناً لوزارة الكهرباء والماء، 318.43 مليون دينار لوزارة الأشغال العامة و1.34 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية و4.2 ملايين دينار لوزارة المواصلات و124.6 مليون دينار لوزارة الصحة.

كما تطرق التقرير للميزانية المعتمدة للجهات الملحقة والتي تتمثل في هيئة تشجيع الاستثمار بقيمة 262.1 مليون دينار و0.9 مليون دينار للهيئة العامة للغذاء والتغذية و157.8 مليون دينار لجامعة الكويت و0.3 مليون دينار للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة و4.2 ملايين دينار للهيئة العامة للرياضة. وقد بلغت الميزانية المعتمدة للهيئة العامة للصناعة ما قيمته 60.22 مليون دينار و9 ملايين دينار لمؤسسة الموانئ الكويتية.

