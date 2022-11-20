الملا: «الوقود البيئي» نقلة نوعية للقطاع النفطي

مال وأعمال

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا أن مشروع الوقود البيئي حقق نقلة نوعية للقطاع النفطي بتحسين جودة ومستوى منتجات (البترول الوطنية) ما أتاح المزيد من الفرص المربحة لبيع المنتجات في الاسواق العالمية.

وأكد الملا في تصريح صادر عن (البترول الوطنية) لـ (كونا) عقب قيامه بزيارة تفقدية أمس السبت لشركة البترول الوطنية الكويتية هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه ضمن التشكيل الحكومي الجديد، الالتزام بتطبيق أفضل البرامج والوسائل العالمية المتبعة في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة معتبرا أن ذلك يعد أولوية كبرى لارتباطه المباشر بمسؤولية القطاع في المحافظة على سلامة العاملين وتأمين المنشآت النفطية.

وأعرب بهذا الصدد عن تفهمه لطبيعة أعمال القطاع التي تجعله عرضة أكثر من غيره للحوادث والمخاطر المحتملة مؤكدا أن دور مسؤولي القطاع هو اتخاذ جميع ما يلزم من تدابير وإجراءات للمحافظة على أرواح العاملين.

ودعا إلى الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وإكسابه المزيد من المهارات والقدرات التي تسهم في الارتقاء به وخاصة برامج التدريب والتأهيل الحديثة.

وأشاد بجهود الأجيال المتعاقبة من قيادات الشركة والعاملين بها وبدورهم في زيادة ربحية المنتجات النفطية الكويتية من خلال حرصهم على تطوير كوادرها البشرية وتحديث منشآتها ومرافقها ومواكبة اللاشتراطات والمعايير البيئية للأسواق العالمية.

وذكر البيان أن الوزير قام برفقة قياديي القطاع والشركة بزيارة إلى مصفاة ميناء الأحمدي حيث قام بجولة ميدانية اطمأن خلالها على سير عملياتها الإنتاجية والتقى العاملين وأعضاء فريق الإطفاء التابع للمصفاة مثنيا على تفانيهم الدائم وجهودهم المخلصة.

وعقد الملا خلال الزيارة اجتماعا مع القياديين النفطيين دعا فيه إلى تعزيز التعاون بين الرؤساء التنفيذيين للمؤسسة وشركاتها التابعة من أجل تحقيق أهداف وتطلعات القطاع النفطي الكويتي.

وأكد أن تسكين المناصب القيادية في شركات القطاع يسهم في اتخاذ القرارات الصائبة في التوقيت المناسب محذرا من الانعكاسات السلبية التي قد تؤثر على أعمال هذا القطاع الحيوي نتيجة التأخر في اتخاذ القرار. واستمع إلى مجموعة من الرؤى والأفكار المتعلقة بمشاريع وخطط شركة البترول الوطنية الحالية والمستقبلية ووعد بتذليل كافة العقبات التي قد تعترض أداء الشركة لمهامها على أكمل وجه.وشاهد بعد ذلك عرضا مرئيا عن الشركة شمل أبرز المحطات في تاريخها والإنجازات التي حققتها طوال مسيرتها التي جاوزت الـ60 عاما وعلى وخصوصا المشاريع الكبرى التي نفذتها خلال المرحلة الماضية وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي وخط الغاز الخامس.

