«المركزي»: تكريس الاستقرار النقدي والمالي بالمصارف

مال وأعمال

أشار بنك الكويت المركزي في إصداره الأول حول إنجاز التطورات الأقتصادية والنقدية والمصرفية إلى أهمية النهج المتوازن الذي يتبعه البنك لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمحافظـة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

وفي هذا السياق، أشار المركزي أنه في ضوء المتابعة الحثيثة والمستمرة لكافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من ضرورة الاستجابة بحسب مقتضيات وطبيعة اقتصاد الكويت، وما تظهره البيانات المتاحة من مؤشرات تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت، فقد تم تفعيل كافة الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه. ويأتي ذلك في إطار النهج المتوازن الذي يتبعه بنك الكويت المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وفيما يلي نعرض بإيجاز تحليلاً للمؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية ل الكويت:

1 - معدل التضخم في الكويت بداية، نشير الى استمرار تباطؤ معدل التضخم في الكويت (على اساس سنوي) للشهر الخامس على التوالي، حيث تراجع من نحو 4.71% في شهر أبريل 2022 ليبلغ نحو 3.19% في شهر سبتمبر 2022. وفي مقابل ذلك، ما زالت العديد من الاقتصادات العالمية (ومن بينها معظم اقتصادات دول المنطقة) تظهر اتجاها متصاعدا للتضخم خلال نفس الفترة.

وفيما يخص سعر الصرف بالكويت، نشير الى انه منذ 20 مايو 2007 وتعد سياسة بنك الكويت المركزي الخاصة بسعر صرف الدينار الكويتي عاملا أساسيا في تحقيق الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى. كما ساعدت هذه السياسة في تعزيز الاستقرار والتخفيف بشكل غير مباشر من حدة تداعيات التضخم المستورد على الاقتصاد المحلي، مما يعكس أهمية سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد الكويتي الذي لا يفرض أي قيود على حركة رؤوس الأموال.

تشير البيانات إلى الاتجاه المتصاعد للدولار مقابل العملات الرئيسية بنحو 9.3% خلال الفترة (فبراير- سبتمبر 2022)، باعتبار أن شهر فبراير 2022 هو فترة الأساس = 100، حيث تم البدء في تشديد السياسة النقدية للفيدرالي في 16 مارس 2022.

2 - المؤشرات النقدية والمصرفية المختارة

أ - عرض النقد بمفهومه الواسع (M2)

على أساس سنوي، شهد عرض النقد بمعناه الواسع (M2) ارتفاعا قيمته 1327.8 مليون دينار وبنسبة 3.7% لتبلغ قيمته نحو 37621.3 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر 2022، مقابل رصيد بلغت قيمته نحو 36293.5 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2021.

ب - أرصدة ودائع المقيمين في البنوك المحلية:

تشير بيانات الودائع بالدينار الكويتي إلى وجود اتجاه تصاعدي لودائع المقيمين لدى البنوك المحلية منذ أبريل بالرغم من أن سعر الخصم في بنك الكويت المركزي 2021، كان عند أدنى مستوياته 1.5% نتيجة السياسة التوسعية التي اتبعها البنك أثناء جائحة كورونا، والتي بدأت في 16 مارس 2020 واستمرت لمدة عامين. هذا، وقد ارتفعت أرصدة هذه الودائع بنحو 3343.5 مليون دينار وبنسبة 7.7% خلال الفترة من نهاية أبريل 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2022.

ج - أرصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين:

تشير بيانات أرصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين إلى ارتفاع قيمتها بنحو 2942.1 مليون دينار وبنسبة 6.8% ليصل إجمالي الرصيد 46486.4 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2022 مقابل رصيد قيمته 43544.3 مليون دينار في بداية العام.

وعموماً يبلغ متوسط نسبة التسهيلات الائتمانية للمقيمين نحو 97.4% إلى إجمالي ودائع المقيمين.

ونود التأكيد على أن قيام الحكومة بطرح مشاريع تنموية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، توافقا مع رؤية الكويت 2035، سيساهم في خلق فرص مواتية أمام قطاع الأعمال ليزيد من نسبة مساهمته في التنويع الاقتصادي.

وفي هذا السياق، تشير هذه البيانات إلى السياسات والتعليمات الرقابية الحصيفة لبنك الكويت المركزي، والحدود القصوى للتركز الائتماني والإنكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عملاء الائتمان، إلى جانب ترشيد السياسة الائتمانية بما تتضمنه من ضوابط لمنح القروض من حيث الغرض من هذه التسهيلات والتحقق من استخدامها في مقاصدها، كذلك فإن السياسات الائتمانية للبنوك المحلية في الكويت ساهمت في تحقيقها نتائج مالية إيجابية وفقا لما أعلنته البنوك من تحقيق أرباح خلال الفترة المنقضية من عام 2022، وذلك نتيجة للثقة الكبيرة في أداء القطاع المصرفي الكويتي، في ظل ما يتمتع به من مرونة تمكنه من مواجهة التحديات المعاصرة من مركز قوة، وهو ما تؤكده مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي من حيث كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية.

وفي موازة ذلك يوفر الاقتصاد الكويتي بيئة استثمارية حيث يمتلك العديد من المزايا التنافسية كونه بيئة استثمارية آمنة في ظل حالة عدم اليقين وتراجع، فرص النمو الاقتصادي في العديد من دول العالم.

وختاما، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والنقدية على السياسة النقدية المتوازنة للبنك المركزي ومتابعته الحثيثة للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

ومن خلال المتابعة التاريخية اتسمت سياسة البنك المركزي الكويتي دائما في اتخاذ القرارات الخاصة بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي ضمن إطار متطلبات التوازن الاقتصادي على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام، أخذا بالاعتبار خصوصية الاقتصاد الكويتي والأهداف التي يسعى إليها البنك من تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى، وتوجيه سياسة الائتمان بما يدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي، ومراقبة الجهاز المصرفي.

