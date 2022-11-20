«بيتك» يتعاون مع «هيدسبرنج» للارتقاء بقدرات المديرين التنفيذيين

مال وأعمال

في إطار ريادته في الاستثمار في الكوادر البشرية وحرصه على تطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم، تعاون بيت التمويل الكويتي «بيتك»، المؤسسة المالية الاسلامية الرائدة عالميا، مع «هيدسبرنج» Headspring، ذراع التطوير الإداري لجامعة IE Business School بالشراكة مع مؤسّسة «فاينانشال تايمز»، بهدف دعم التنمية المهنية والارتقاء بقدرات المديرين التنفيذيين في «بيتك» وتطوير مهاراتهم وفق معايير عالمية.

وركّز البرنامج الذي استهدف مجموعة من المديرين التنفيذيّين، على المهارات الواجب تطويرها لدى قادة البنك، فيما ساعد المشاركين على اعتماد طرق تفكير جديدة تعزّز من كفاءتهم وتنظيمهم وتزيد فعاليّتهم في مهامهم اليومية، وتوسّع قدرتهم على قيادة التغيير وبناء فرق عمل منتجة.

وساهم البرنامج في تطوير مهارات المديرين التنفيذيين في «بيتك» على تطبيق مبدأ المساءلة ومراقبة الأداء، وتحديد الأهداف والمكافآت.

وفي تصريح صحافي على هامش اختتام البرنامج، أكد المدير التنفيذي لإدارة المواهب في «بيتك»، محمد المسلم، أهمية برامج التطوير لقادة البنك، مبينا ان برنامج القادة يشمل وحدات تدريبية حول مواكبة التحول وادارة التواصل في ظل التحولات الرقمية وما خلقته من تحديات ومتغيرات على العمل المصرفي ونماذج الأعمال.

وأضاف المسلم ان بيئة عمل اليوم، لا تخلو من التعقيدات بطبيعة الحال، مؤكدا انه من الضروري اثراء معرفة القادة بكيفية تشجيع وتعزيز مبدأ المساءلة، لافتا الى ان المهارات والعادات التي تمّ اكتسابها في هذا البرنامج ستدفع قدرة المديرين التنفيذيين في «بيتك» على إنجاز المزيد في مهامهم الحالية والمستقبلية، وفي الوقت نفسه تساهم في مواصلة تطوير المؤسسة للمحافظة على ريادتها العالمية».

وأوضح المسلم ان «برنامج القيادة» الذي جرى تصميمه بالكامل بطريقة احترافية توائم احتياجات البنك، تمحور حول أربع ركائز أساسية وُضعت لتساعد المشاركين على تحديد معايير واضحة للتفوُّق في الأداء، مبينا ان كل ركيزة تشدّد على النتائج الرئيسية، مثل تحليل البيانات المعقّدة وتطبيق الخبرات، والاستجابة إلى المتغيرات والتكيّف معها، ودعم الفريق والتعاون معه، والتخطيط والتنفيذ.

وقال المسلم: «حرصًا على تطبيق المهارات المكتسبة من خلال البرنامج، تسنّى للمشاركين إعداد خططهم الفردية لتطوير الذات واثراء المعرفة.»

وبدوره، قال باسم بنّا، نائب رئيس «هيدسبرنج» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يركّز برنامج القيادة على تقدير النظام والهياكل» مبينا ان البرنامج ينطوي تحت اطار استراتيجية تطوير القادة التي أطلقها «بيتك»، ويهدف إلى مساعدة المديرين التنفيذيين على تحفيز فرق عملهم لتحسين إنتاجيّتهم ضمن بيئة عمل منظّمة والحرص على تأدية مهامهم على أكمل وجه».

وتعليقًا على المشاركة في البرنامج، قال زكريا الأنصاري، المدير التنفيذي لصرف العملات الأجنبية ومبيعات الخزانة في «بيتك»: «ساهم برنامج القادة الذي نظمه «بيتك» بالتعاون مع شركة «هيدسبرينج» بتعزيز المعرفة المتعلّقة بالقيادة والسلوك المهني، حيث كان لذلك تأثير كبير على طريقتي في القيادة».

وأضاف الأنصاري ان «برنامج القيادة» تم اعداده ليتوافّق مع عوامل القيادة الأساسية من جهة، ومع العوامل المقيّدة التي تفرضها بيئة العمل على أرض الواقع من جهة اخرى، مشيرا الى ان المشاركين في البرنامج اكتسبوا رؤية أوسع وأشمل للقطاع المصرفي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتقني.

