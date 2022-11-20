1.6 مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في 9 أشهر

مال وأعمال

ذكر الشال ان عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بلغ 148 شركة، أو نحو 94.3% من عدد الشركات المدرجة البالغ 157 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.643 مليار دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت -39.8% مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 البالغة نحو 2.729 مليار دينار، ولكن معظم الأثر السالب ناتج عن أرباح ضخمة وغير مكررة لشركة أجيليتي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.

