فرنسا: خطة التضخم الأميركية تضر بالمنافسة العالمية

مال وأعمال

حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، المن أن فرنسا «لن تقف مكتوفة اليدين» في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم، والتي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية عالميا. وقالت بورن إن الولايات المتحدة تعيد موضعة سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال خطة استثمارية كبيرة بنحو 380 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه القرارات التي يمكن أن يكون لها تأثير حتى في النسيج الاقتصادي الأوروبي، وتبدو غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأكدت بورن في كلمة أمام لجنة خطة الاستثمار الفرنسية 2030، أن بلادها «لن نقف مكتوفي الأيدي».

