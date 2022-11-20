«اشلي ليدي» حملت أول شحنة من «النافثا»

مال وأعمال

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» أول من امس الجمعة عن استقبال الناقلة «اشلي ليدي» والتي تعد الناقلة الأولى التي تصل للجزيرة الصناعية التابعة لمصفاة الزور لتحميل أول شحنة من منتج النافثا للتصدير لزبائن مؤسسة البترول الكويتية.

وقال الناطق الرسمي باسم «كيبك» عبدالله العجمي لـ «كونا»: إن الباخرة ستحمل 55 ألف طن من مادة النافثا البتروكيماوية والتي يشهد الطلب عليها ازديادا كبيرا في الأسواق العالمية معربا عن فخر «كيبك» ومن خلفها مؤسسة البترول الكويتية بهذا الإنجاز التاريخي الثاني خلال أيام والمتمثل في تصدير أولى الشحنات التجارية من مصفاة الزور العملاقة.

وذكر العجمي أن عجلة التصدير التجاري من مصفاة الزور انطلقت فعليا معلنة دخول الكويت مرحلة جديدة على مسار مضاعفة الانتاج من المشتقات البترولية عالية الجودة وبالتالي زيادة الدخل القومي بما يرقى إلى مستوى الطموح ويليق بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في القطاع النفطي خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أشاد العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد الصباح في تصريح مماثل لـ«كونا» بالإنجاز التاريخي الذي تحقق مؤكدا أن المكانة الاقتصادية لدولة الكويت كإحدى أهم الدول المنتجة للنفط في العالم قد حققت بهذا الحدث التاريخي قفزة نوعية استراتيجية وأثبتت أنها شريك موثوق به في سوق الطاقة العالمي.

ونوه الصباح بالمستوى العالي من التعاون بين مؤسسة البترول و«كيبك» مشددا على أهمية التعاون البناء والتنسيق المستمر بين الشركات النفطية الوطنية بما يفضي إلى المزيد من هذه الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي تدعم الناتج القومي للدولة وترفع مستوى دخل المواطن الكويتي إلى المرتبة التي تليق به وبوطنه على الصعيد العالمي.

