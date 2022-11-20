الحساوي: مهنة التدقيق الداخلي تُحسِّن أداء الشركات

مال وأعمال

نظم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز وجمعية المدققين الداخليين الكويتية يوم الثلاثاء الماضي مؤتمر التدقيق الداخلي الأول تحت عنوان «التحديات والاتجاهات المستقبلية للتدقيق الداخلي». ولاقى المؤتمر حضوراً واسعاً من المتخصصين في الشؤون المالية والتدقيق الداخلي من الشركات الرائدة في الكويت، كما حضره الدكتور خالد بودي – عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي وعدد من قيادات القطاع المصرفي الكويتي. وأسفر المؤتمر عن مناقشات حول التحديات التي يواجهها المتخصصون في هذا المجال في الوقت الراهن وكيفية التغلب عليها. كما ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الأهمية منها الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتنسيق بين الوظائف الرقابية داخل المؤسسات، ورقمنة التدقيق الداخلي، وتطلعات أعضاء مجلس الإدارة من المدققين الداخليين. وفي هذا الصدد، أكد أمين عام اتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي، على أهمية مهنة التدقيق الداخلي ودورها الحيوي في تحسين أداء الشركات، فضلاً عن دورها في تحديد العوامل الأكثر خطورة والمخاوف المستقبلية ونقاط الضعف الحالية في عمل أي شركة. وقد أعرب الحساوي عن سعادته بالتعاون مع كل من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز وجمعية المدققين الداخليين الكويتية في تنظيم هذا المؤتمر المهم لنقل التجارب والخبرات واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وأكد على حرص الاتحاد وتطلعه إلى تنظيم مثل هذه المؤتمرات في المستقبل لما فيه مصلحة ليس فقط القطاع المصرفي ولكن القطاعات الأخرى كافة. من جانبه صرح وسام القاري رئيس لجنة التدقيق الداخلي باتحاد مصارف الكويت، رئيس إدارة التدقيق الداخلي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أن مهنة التدقيق الداخلي توفر العديد من المزايا للمؤسسات والكيانات، فيما يتعلق بمساعدة الإدارة في تقييم وتطوير نظم الرقابة الداخلية، وسلامة وموثوقية المعلومات المالية والتشغيلية، وحماية الأصول، والامتثال بالقوانين واللوائح. وأوضح القاري أنه في ظل التطورات والتحديات التي باتت تواجه مهنة المدقق الداخلي، أصبح لِزاماً أن يكون المدقق الداخلي مستشاراً موثوقاً أمام مجلس إدارته والإدارة التنفيذية. ومن جانبه صرح عيسى حبش، شريك ضمان المخاطر في برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط، أن الشركة فخورة بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وجمعية المدققين الداخليين الكويتية في تنظيم هذا المؤتمر، حيث كان من الرائع رؤية العديد من المتخصصين في الشؤون المالية والتدقيق الداخلي مجتمعين للتعرف على تحديات واتجاهات التدقيق الداخلي والمشاركة في مناقشات هادفة، وتتطلع الشركة إلى رؤية موضوعات جديدة تبرز في مؤتمر العام المقبل وكيفية مقارنتها بالاتجاهات الرئيسية التي تمت مناقشتها هذا العام.

