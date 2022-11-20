صدور عدد جديد من «مجلة المصارف»

مال وأعمال

صدر العدد الجديد من «مجلة المصارف» عن شهر أكتوبر 2022 متضمناً تغطية خاصة عن مشاركة مصارف الكويت في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022 بالعاصمة الأميركية واشنطن، وجاءت افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير د.حمد الحساوي بعنوان «القطاع المصرفي الكويتي قاطرة النمو نحو المستقبل» تحدث فيها عما تتمتع به البنوك الكويتية من استقرار تعززه العديد من مؤشرات السلامة المالية التي تؤكد متانة وملاءة القطاع المصرفي من حيث معدلات السيولة الجيدة والتصنيفات الإئتمانية العالية إقليمياً ودولياً. كما احتوى العدد على مجموعة من الحوارات مع عدد من الشخصيات الاقتصادية شملت محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور/ مشعل جابر الأحمد الصباح، وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية وقيادات مصرفية.

