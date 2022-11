«زين» أطلقت النسخة الثانية من «وحوش الإنترنت»

مال وأعمال

أطلقت مجموعة زين النسخة الثانية من حملتها «وحوش الإنترنت» (Internet Monsters)، التي تركز فيها على زيادة التوعية بالمخاطر التي يواجهها الأطفال على شبكة الإنترنت.

وكشفت المجموعة أن إطلاقها للنسخة الثانية من الحملة جاء مع احتفالها باليوم العالمي للطفل (20 نوفمبر)، التي تسعى من خلالها إلى تحفيز الوعي الفكري للأجيال الصغيرة المعرضة باستمرار لمخاطر شبكة الإنترنت، حيث تدعو هذه الحملة إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتدعم الجهود العالمية في حماية الأطفال في المجال الرقمي والحياة بشكل عام.

وكانت مجموعة زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أطلقت النسخة الأولى من حملة «وحوش الإنترنت» في العام الأخير، ووجدت صدى واسعا في أسواق المنطقة لأهمية الرسالة المحفزة التي تحملها، ولأهمية الفئة المستهدفة (الأطفال) حيث الأمل في مستقبل أفضل، إذ حصدت النسخة الأولى من الحملة ملايين المشاهدات والتفاعلات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت زين أنها وقعت أخيراً مذكرة تفاهم مع «المنظمة الدولية لخطوط نجدة الطفل» (CHI) من أجل حشد وتسهيل خطوط نجدة الأطفال في المنطقة بهدف تعزيز حقوق الأطفال على مستوى بصمة تواجد مجموعة زين، وبدأ التعاون المشترك بين مجموعة زين و«المنظمة الدولية لخطوط نجدة الطفل» (CHI) في العام 2014، وذلك في ضوء دور المنظمة العالمية مشاركة الأبحاث والمعارف والخبرات لتعزيز جودة خطوط نجدة الأطفال على مستوى العالم، مع أكثر من 160 عضواً في 140 دولة ومنطقة حول العالم، وقد جعل هذا التعاون مجموعة زين واحدة من أولى الشركات في المنطقة التي تناولت هذه الرسالة بجرأة.

وألهم هذا التعاون مجموعة زين في إطلاق حملة « وحوش الإنترنت» التي تحقق نجاحا كبيرا في أسواق المنطقة، بعد إطلاقها في منتصف العام 2021، حيث يتم تعليم الأطفال رقميا، باستخدام سلسلة من القصص الخيالية الشهيرة، مثل، «الحورية الصغيرة» (Little Mermaid)؛ الجميلة النائمة (Sleeping Beauty)؛ «بينوكيو» (Pinocchio)؛ «رابونزيل» (Rapunzel)؛ «أحدب نوتردام» (Hunchback of Notre-Dame)؛ و«أليس في بلاد العجائب» (Alice in Wonderland).

يذكر أن هذه الحملة تدعم وتتوافق مع هدف التنمية المستدامة رقم 16.2 الذي يدعو إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول العام 2030، كما أنها تعزز انضمام مجموعة زين أخيراً إلى مبادرة «الاتفاق العالمي للأمم المتحدة» التي تشمل 10 مبادئ تدعم حقوق الإنسان وتدعم حماية الأطفال.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي « تعرف زين التزاماتها الاجتماعية جيدا، وهي في ذلك تلتزم بتقديم دور مؤثر تجاه مجتمعاتها، وتمثل هذه الحملة في نسختها الثانية حرص المجموعة على حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا (الأطفال) من المخاطر التي قد تنشأ على شبكة الإنترنت».

وأوضح الخرافي قائلا «الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت مهمة تحتاج المزيد من الجهد والتعاون بين المؤسسات، لكن قبل كذلك تحتاج أيضا الوعي الكامل من الآباء لحماية (الأطفال) من المتنمرين على الإنترنت، فهم الحلقة الأقوى في هذه المهمة للحفاظ على سلامة (الأطفال)، لذا نركز في حملتنا على هذا الدور المؤثر، فإجراء محاثات مستمرة مع (الأطفال) قد يشكل سدا منيعا أمام مخاطر الإنترنت».

وأضاف الخرافي قائلا « نسعى من إطلاق حملتنا إلى تمكين (الأطفال) في العالم الرقمي، والتنبيه على أشكال الخطورة التي قد يتعرض لها، وكيفية الحماية من المحتالين، لذا نتطلع إلى مزيد من الآليات التي توفر اتصالات آمنة على شبكة الإنترنت للأطفال».

وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة زين جينيفر سليمان «إن استراتيجية الاستدامة لدينا تتضمن أهدافاً تندرج في إطار ركيزة الأجيال الناشئة من أجل معالجة مسألة أمان الأطفال على شبكة الإنترنت، وتلتزم مجموعة زين بضمان لعب دور في جعل الإنترنت مساحة أكثر أماناً للجميع بشكل عام، وللأطفال على وجه الخصوص، لذا نتطلع إلى مواصلة توسيع نطاق عملنا مع المنظمة الدولية لخطوط نجدة الطفل، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة».

وقال باتريك كرينز المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لخطوط نجدة الطفل (CHI) «نحن مسرورون بتجديد شراكتنا مع مجموعة زين، إذ تعزز مذكرة التفاهم هذه مكانتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها تعزز قدراتنا المشتركة على دعم وبدء خطوط نجدة الأطفال الوطنية في الدول التي تعمل فيها مجموعة زين، ومن خلال العمل معاً، نستطيع مساعدة خطوط نجدة الأطفال على الوصول إلى مزيد من الأطفال والشباب، وهو الأمر الذي يساعد على ضمان عدم ترك صوت أي طفل في المنطقة غير مسموع».