مذكرة تفاهم «CHI»

مال وأعمال

من خلال مذكرة التفاهم التي دخلت فيها المجموعة أخيراً، ستقوم زين والمنظمة الدولية لخطوط نجدة الطفل باستكشاف طرق لتطوير التعاون بين خطوط نجدة الطفل وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال حماية الطفل، بما في ذلك الحكومات، بالإضافة إلى طرق تطوير تقنيات لمنصات خطوط نجدة الطفل وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل الرسائل الفورية وقنوات التواصل الاجتماعي.

وكان قد تم إنشاء مذكرة التفاهم هذه في أعقاب مشاركة واسعة النطاق لأصحاب المصلحة، حيث حضر ما يقرب من 30 شخصاً من الجانبين ورشة عمل لتبادل الأفكار وناقشوا أهداف المذكرة وتبادلوا الخبرات والرؤى لصياغة أهداف ومؤشرات أداء رئيسية قابلة للتحقيق.

ومن خلال تعاونها، ستسعى مجموعة زين إلى إيجاد طرق لحشد خطوط النجدة على مستوى أسواق عملياتها في المنطقة، وإضافة جنوب السودان والتوسع في جميع أرجاء العراق، بالإضافة إلى وضع خطط لبناء القدرات ومشاركة المعرفة في مجالات الاهتمام بناءً على احتياجات خطوط النجدة، وستكون هذه الطرق مرتبطة بالاستخدام المسؤول للاتصال عبر الإنترنت؛ وبمعالجة العنف ضد الأطفال؛ وبحماية الأطفال على شبكة الإنترنت؛ ومشاركة الشباب، وبقضية الأطفال المهجرين قسرياً.

وتدرك مجموعة زين أن السلامة على شبكة الإنترنت للأطفال تعتمد على التوعية الكاملة، ومعرفة كيفية مساعدة الأطفال على تفادي مخاطر وأضرار التواصل رقمياً، فالهدف الرئيسي لهذه الحملة هو إعادة التأكيد على سلامتهم، ودعوة أولياء الأمور ومقدمي الرعاية إلى البقاء يقظين ومدركين للمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال، والتأكيد أيضا على أن الأشخاص ليسوا دائما كما يظهرون على الإنترنت.

