«الكويتية» نقلت المنتخب البلجيكي إلى الدوحة.. والمصري إلى القاهرة

مال وأعمال

غادرت بعثة المنتخب البلجيكي دولة الكويت متّجهة إلى مدينة الدوحة على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية يرافقها وفد من الشركة، كما غادرت بعثة المنتخب المصري الشقيق دولة الكويت متجهة إلى القاهرة عبر طائرة الخطوط الجوية الكويتية، وذلك بعد المباراة الدولية الودية التي استضافتها الكويت بين المنتخبين البلجيكي والمصري والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 2/1 والتي شهدت أيضاً حضور عدد كبير من عشاق كرة القدم في ستاد جابر الدولي، حيث ان الخطوط الجوية الكويتية شاركت كناقل رسمي وراعٍ رئيسي للمنتخبين البلجيكي والمصري في هذا الحدث.

هذا وقام نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية المستشار/ فيصل الغريّب و الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس/ معن رزوقي بتقديم جائزة رجل المباراة للاعب المنتخب المصري النجم/ محمد صلاح على أدائه المتميز أثناء المباراة.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الشركة خالد البستان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية بأن تكون ناقلاً رسمياً وراعياً رئيسياً لهذا الحدث الاستثنائي المهم الذي يجمع بين المنتخب المصري الشقيق والمنتخب البلجيكي وتستضيفه دولة الكويت، كما تفخر الشركة بأن تكون جزءاً أساسياً من هذا الحدث، حيث قامت الخطوط الجوية الكويتية بتخصيص طائرة (شارتر) لنقل المنتخب البلجيكي إلى الدوحة وذلك للمشاركة في كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر الشقيقة، علاوة على ذلك تم تخصيص رحلتين (شارتر) أيضاً لوصول ومغادرة المنتخب المصري».

وأضاف البستان: «أتت رعاية الخطوط الجوية الكويتية للحدث في إطار حرصها التام على دعم وتشجيع الرياضة والشباب والذي يأتي أيضاً ضمن أهدافها لتنفيذ برامجها وسياساتها للمسؤولية الاجتماعية، كذلك فإن الشركة لا تألو جهداً في المشاركة بمثل هذه المناسبات كونها تمثل أحد المؤسسات العريقة في الدولة وحيث ان مشاركتها وابراز دورها المجتمعي والخدمي في هذا الحدث يعد ذا قيمة كبيرة كونها الناقل الوطني لدولة الكويت».

واختتم البستان تصريحه قائلاً: «نتمنى للجميع التوفيق والسداد في مسيرتهم القادمة ومشاركاتهم في البطولات الدولية سواء للمنتخب البلجيكي أو المنتخب المصري الشقيق، ونأمل بأن تتكرر مثل هذه الاحداث على أرضنا الطيبة الكويت ويسعدنا دائماً بأن تكون الخطوط الجوية الكويتية ناقلاً لفرق كبيرة مثل المنتخب البلجيكي والمنتخب المصري».

